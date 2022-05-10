طريقة عمل عجينة السمبوسة بالمكونات المظبوطة وبخطوات سهلة وبسيطة

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طريقة تحضير عجينة السمبوسة، تعد السمبوسة من احلي وأخف الوجبات المقبلة التي تقدم على الموائد الرمضانية والغير رمضانية، وتعد دايما على الموائد بالدول العربية ودول الخليج، وتقدم السمبوسه بأكثر من حشوة مختلفة من اختيار كل ربة منزل حسب الحشوة المفضلة لديها، فيمكن حشوها بالجبن والزيتون أو اللحم المفروم مع الفلفل الأخضر وغيرها من هذه الحشوات وتعد السمبوسة في المنزل بطريقة بسيطة، إليكم هذه الطريقة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة المقادير:- نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب من الماء.

٣ ملاعق من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. الطريقة:- في وعاء نضع الماء مع الزيت والملح ويرفع على النار حتى يتم غليانها.

نقوم بوضع الدقيق ونقلب جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نتركه جانباً حتى تبرد تماماً ثم نقوم بوضعها على سطح المطبخ ويتم عجنها باليدين أو إذا توافر العجان الكهربائي فسوف يكون هذا أسرع وأكثر الماما بالعجينة.

نتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح تماماً ثم نقوم برش سطح المطبخ بكمية قليلة من الدقيق.

نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة ونفردها حتى تصبح بالسمك المتوسط.

نقوم بتقطيع العجينة باستخدام بوله صغيرة على شكل دائري حتى تأخذ شكل السمبوسة الأصلية.

ونقوم بإضافة الحشوة المناسبة والمفضلة لديكم ونقوم بغلق العجين من خلال تمرير فرشاة بها قطرات من الماء ونغلق العجين على شكل هلال مثل القطايف ونضغط جيداً حتى تلتصق تماماً.

نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج أو يمكن قليها في زيت غزير وتصبح باللون الذهبي اللذيذ.

تخرج من الزيت وتصفى من الزيت الزائد وتقدم ساخنة ومعاها صوص الكاتشب أو المايونيز أو يمكن أن تقدم مع سلطة الطحينة. طريقة حشوة اللحم المفروم والفلفل الأخضر المقادير:- ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة.

فلفل أخضر رومي.

رشه من البقدونس المقطع الطازج.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحم. الطريقة:- نقوم بتقطيع البصل في مقلاة ومعها قطرات قليلة من الزيت ثم نقوم بتقليب ها حتى تأخذ اللون الأصفر.

نقوم بإضافة اللحم المفروم ونقلب حتى تنضج اللحم ويتشرب الماء التي تخرج من البصل واللحم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب ثم نقوم بوضع الفلفل الأخضر ونقلب ثم تترك لمدة ٥ دقائق على النار حتى ينضج الفلفل الأخضر.

نغلق النار ونضع رشه البقدونس ونقلب ونقوم بحشو السمبوسة به وتقلب في الزيت أو توضع في الفرن حتى النضج وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسة بالمكونات المظبوطة وبخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة السمبوسة بالمكونات المظبوطة وبخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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