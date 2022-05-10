الفازلين والكركم لإزالة الشعر الزائد بكل سهولة خطوات سهلة وبسيطة

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق المختلفة الذي يمكنكم من خلالها إزالة الشعر نهائيا ولكن هناك العديد من الطرق الذي لها العديد من الآثار الجانبية على البشرة ولها العديد من الأضرار على البشرة أيضاً، فمثلا يتواجد العديد من النساء التي تستخدم الشمع على البشرة ولكنه مؤلم للغاية وبالطبع له العديد من الأضرار وقد يتسبب في ترهل الجلد أيضاً، غير ذلك هناك طريقة الليزر أيضا ولكن التكلفة الخاصة به عالية للغاية وله العديد من الأضرار أيضاً حيث يعمل على شد مسام الجسم، وهناك أيضا العديد من السيدات التي تستخدم الشفرات ولكن تسبب في نمو الشعر تحت الجلد لذلك ترغب العديد من السيدات من معرفة الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الزائد دون أن تسبب أي أضرار للجلد لذلك سوف نقدم لكم اليوم خلال السطور القادمة وصفة الفازلين التي تعمل على للتخلص من الشعر الزائد نهائيا غير ذلك مفيد للبشرة بصورة كبيرة.

وصفة الفازلين والكركم لإزالة الشعر

من الجدير بالذكر أن الفازلين يعتبر من المواد التي يمكنكم استخدامها من أجل إزالة الشعر المنتشر في الجسم نهائيا بدون ألم أيضا وبالطبع عند أضافة الكركم إليه أيضا فإن الفعالية الخاصة به تزداد بصورة كبيرة من أجل التخلص من الشعر نهائيا ويمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم خلط ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ مع معلقة من الفازلين ويجب أن ننتظر فترة حتى يذوب الفازلين تماما.

ثم يتم إضافة معلقة من الحمص المطحون الناعم وملعقة من الكركم الناعم.

يجب عليكم مزج كافة المكونات جيدا ويتم وضعها على مكان إزالة الشعر وتترك تماما حتى تجف.

ثم يتم وضع الوصفة على الشعر ويجب أن يتم فركها جيدا ومع الفرد سوف يخرج الشعر الزائد نهائيا.

ثم يجب عليكم وبعد ذلك غسل البشرة جيدا بماء بارد وينك تدليك البشرة بقطعة من الثلج ويتم ترطيب البشرة جيدا أيضاً.

فوائد الفازلين في العناية بالبشرة