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توجد أكثر من تتبيلة للحم المشوي سواء على الفحم أو في المنزل في الفرن أو على شعلة البوتجاز وتختلف تلك التتبيلات باختلاف نوع اللحم وطريقة تسويته وكذلك باختلاف الأذواق فالبعض يفضل مكونات لا يفضلها آخرين وهكذا، وقد سبق وأن قدمنا لكم مجموعة من التتبيلات التي تخص بالتحديد الكباب والكفتة وهما من أشهر المشويات على الإطلاق، وفي هذه المقالة نستكمل معكم وصفات أخرى بمكونات متنوعة. مكونات تتبيلة للحم المشوي بالمايونيز يعتبر المايونيز من أشهر الصوصات سواء المقدمة مع الطعام أو المستخدمة ضمن مكونات إعداد الوصفات.

ولمحبي المايونيز بشكل خاص نقدم تتبيلة للحم المشوي تحتوي على المايونيز.

وهي مكونة من المايونيز والبصل المفروم بشكل ناعم جدًا وكذلك الثوم المفروم، بالإضافة إلى الكزبرة الطازجة المفرومة والخل وعصير الليمون وبالطبع بهارات اللحم والفلفل الأسود والكمون والملح.

كل تلك المكونات تستخدم بكميات تقديرية حسب كمية اللحم المراد إعداده ويتم خلطها جيدًا ثم توضع على اللحم وتقلب معه جيدًا وتترك فترة كافية قبل موعد الشوي.

توجد كذلك تتبيلة للحم المشوي شبيهة للتتبيلة السابقة ولكنها لأولئك الذين لا يفضلون المايونيز لما فيه من سعرات حرارية ويفضلون الزبادي.

وتتكون هذه الوصفة من الزبادي والأعشاب الطازجة مثل الزعتر والروز ماري بالإضافة إلى التوابل المعتادة وعصير الليمون. تتبيلات الصوصات الرائجة أصبحت الصوصات مثل الباربيكيو والصويا منتشرة ورائجة وتستخدم بكثرة في وصفات الطعام بشكل عام.

وهذه تتبيلة للحم المشوي أساسها الباربيكيو صوص.

حيث يخلط الباربيكيو صوص مع الكاتشب وصلصة الطماطم وعصير الليمون والثوم المفروم والملح والقرفة والفلفل الأسود قبل وضعهم على اللحم لتتبيله.

أما الصويا صوص فلم تعد مقتصرة على الأطعمة الأسيوية والأسماك فقط بل أصبحت محببة لكثير من الناس في المشويات عمومًا.

وهذه مكونات بسيطة جدًا لعمل تتبيلة للحم المشوي بالصويا صوص.

عبارة عن مستردة وزنجبيل طازج مفروم وخل وملح وصويا صوص مع الفلفل الأسود والقليل من بهارات اللحم.

كل تلك التتبيلات صالحة للشوي على الفحم في التجمعات خارج المنزل وفي الحدائق وأيضًا للتسوية في البيت بطرق المنزل التقليدية فلتجربوها. عمر شويل - جدة تعرف على أكثر من تتبيلة للحم المشوي على الفحم - ثقفني

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