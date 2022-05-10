نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت زي الجاهزة بمكونات اقتصادية بقوام مظبوط والطعم مثل الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت، بدأ عدد كبير جداً من الأمهات وربات البيوت بالبحث عن طريقة عمل الجبنة المثلثات من المنزل، وهذا بعد ارتفاع سعرها كثيراً في الأسواق و المحلات، هناك الكثير من أنواع الجبن التي يتم توافرها في السوبر ماركت و محلات الألبان مثل الجبنة الكريمي و الرومي و الشيدر و غيرها من الأنواع، ولكن من أحب أنواع الجبن التي يفضلها الجميع وبالأخص الأطفال والشباب هو الجبنة المثلثات وهذا لأنها تتمتع بطعم كريمي وغني ولذيذ جدًا ولذلك يفضلون تناوله في سندوتشات المدرسة، وتدخل أيضاً في الكثير من الوصفات و الاكلات مثل الفطائر و المعجنات و المخبوزات، لذلك حرصنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم طريقة تحضير الجبنة المثلثات من المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل.
الجبنة المثلثات
- 2 كوب حليب.
- ملعقتين كبار دقيق.
- ربع كوب زيت.
- ملعقتين كبار نشا.
- ربع كوب زبدة.
- ملعقة كبيرة خل.
- 3 مثلثات جبنة (أي نوع).
- رشة من الملح.
- ملعقتين كبار حليب بودرة.
- ربع كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير الجبنة المثلثات
- في البداية نأتي بالحليب ويكون كامل الدسم ونضعه في الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك نضيف 2 ملعقة كبيرة من الدقيق و 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- نضرب هذه المكونات في الخلاط الكهربائي.
- ثم نضيف الزيت و الخل الأبيض ونضرب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم في الخلاط الكهربائي حتى يختلط.
- نضيف الزبدة المذابة و الجبنة المثلثات و نضربهم جيدا مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الوعاء ونضع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في التقليب بالمضرب اليدوي حتى يغلى المكونات.
- في وعاء نقوم بخفق الحليب البودر و ربع كوب من الماء الدافئ و رشه الملح ونضربهم مع بعضهم.
- بالتدريج نقوم باضافة الحليب البودر على خليط الحليب ونقلبهم حتى يغلي كافة المكونات.
- نطفئ على خليط الجبنة المثلثات ونترك الخليط حتى يهدأ.
- بعد ذلك نحضر علبة بلاستيك مغلفة بأكياس البلاستيك و نصب الجبنة في العلب وهي ساخنة ثم نغطي على الجبنة بأكياس البلاستيك.
- نترك الجبنة المثلثات حتى تبرد تماماً و توضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتماسك الجبنة المثلثات.
- نخرج الجبنة المثلثات من الثلاجة ونقطعها مثلثات وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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