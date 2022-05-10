طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت زي الجاهزة بمكونات اقتصادية بقوام مظبوط والطعم مثل الجاهز

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت، بدأ عدد كبير جداً من الأمهات وربات البيوت بالبحث عن طريقة عمل الجبنة المثلثات من المنزل، وهذا بعد ارتفاع سعرها كثيراً في الأسواق و المحلات، هناك الكثير من أنواع الجبن التي يتم توافرها في السوبر ماركت و محلات الألبان مثل الجبنة الكريمي و الرومي و الشيدر و غيرها من الأنواع، ولكن من أحب أنواع الجبن التي يفضلها الجميع وبالأخص الأطفال والشباب هو الجبنة المثلثات وهذا لأنها تتمتع بطعم كريمي وغني ولذيذ جدًا ولذلك يفضلون تناوله في سندوتشات المدرسة، وتدخل أيضاً في الكثير من الوصفات و الاكلات مثل الفطائر و المعجنات و المخبوزات، لذلك حرصنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم طريقة تحضير الجبنة المثلثات من المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل.

الجبنة المثلثات

2 كوب حليب.

ملعقتين كبار دقيق.

ربع كوب زيت.

ملعقتين كبار نشا.

ربع كوب زبدة.

ملعقة كبيرة خل.

3 مثلثات جبنة (أي نوع).

رشة من الملح.

ملعقتين كبار حليب بودرة.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الجبنة المثلثات