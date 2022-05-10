10 حيل بسيطة وعبقرية كل بنت محتاجة تعرفها

بالنسبة لنا احنا كبنات ممكن الحياة تبقى مرهقة اكتر لينا في حاجات كتير ، ولكن في حيل بسيطة وفعالة في نفس الوقت ممكن تعمليها تسهل عليكي حاجات كتير ، وهتخليكي تحسي باحساس افضل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 حيل للبنات محتاجة تعرفيهم ، ممكن تفيدك خلال يومك.

حيل للبنات:

1- لتقليل تقلصات الدورة الشهرية:

لتقليل آلام الدورة الشهرية ، خدي الطرف المطاطي من القلم الرصاص ، ودلكيه في الشق العلوي للاذن لمدة دقيقة واحدة ، وبعدها اعملي نفس الحركة للاذان التانية.

2- لتجنب حروق الحلاقة بعد ازالة الشعر بالمكنة:

لتجنب حروق الحلاقة بعد استخدام المكنة ، اول حاجة استخدمي كريم حلاقة او صابون خالي من العطور ، وقشري بشرتك تاني يوم بعد الحلاقة ، لان المنتجات المعطرة غالبا بتحتوي على مكونات ممكن انها تسبب تهيج للجلد ، عشان كده الافضل تجنب العطور تماما ، بالاضافة كمان ان التقشير بعد الحلاقة بيساعد على التخلص من الشعر المحبوس تحت الجلد ، وده هيقلل من احتمالية ظهور بثور او حبوب بعد الحلاقة.

3- لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية:

عسر نزول الدورة الشهرية ، ممكن يسبب تقلصات مؤلمة اثناء الدورة الشهرية او قبلها بفترة صغيرة ، ممكن تعاني من تقلصات اسفل البطن, الضهر, الفخدين ، لتخفيف التقلصات ابدأي خدي مسكنات الالم قبل يوم من توقع نزول الدورة الشهرية.

4- ازاي تغسلي الشعر الدهني:

لو شعرك دهني ، استخدمي البلسم قبل الشامبو ، تقنية غسل الشعر بطريقة عكسية ممكن تساعد الاشخاص اللي شعرهم دهني على تغذية وترطيب الشعر من غير ما يخليه دهني اكتر.

5- لازالة بقع الزيت:

ممكن تتخلصي من بقع الزيت من على الهدوم عن طريق وضع بودرة اطفال على البقعة وسيبيها لحد ما تمتص الزيت ، بودرة التلك بتملى الفراغات اللي بين الياف الهدوم ، وده بيسهل امتصاص الدهون ، بعد ما تسيبي البودرة طول الليل ، افركي البودرة بفرشة اسنان ناعمة.

6- لازالة علامات مزيل العرق:

في حاجات كتير ممكن تسبب بقع الملابس ، لانها في معظم الحالات بتحصل بسبب تفاعل دهون الجسم مع منظفات الغسيل واملاح الالومنيوم ، يعني البقع الصفرا ممكن تتكون لاسباب تانية غير مزيلات العرق ، لان دهون الجلد ممكن تلطخ الملابس لما تختلط بجزيئات العرق والبكتيريا.

وعشان تتخلصي من الاتنين ، اخلطي بيروكسيد الهيدروجين (ماء الاكسجين) مع صابون غسيل الاطباق وصودا الخبز (الكربوناتو) ، بعدها حطي المزيج على فرشة اسنان وافركي البقعة ، الطريقة دي تقدري تعمليها على الملابس البيضا, السودا, والملونة.

7- للتوفير في ميزانيتك:

الدراسات اظهرت ان منتجات العناية النسائية بتكون اغلى بنسبة 56% ، وممكن عشان توفري في ميزانيتك شوية ، ممكن تشتري مكنة الحلاقة ومزيلات العرق الرجالي ، بتكون ارخص وغالبا بتشتغل بشكل افضل.

8- لفتح غطا البرطمان بسهولة:

مشكلة دايما بتقابلنا هي صعوبة فتح غطا البرطمان اول مرة ، وعشان تسهلي فتحه حطي الغطا تحت ماية سخنة لمدة دقيقة واحدة ، بعدها هتقدري تفتحيه من غير اي مساعدة.

9- لتنضيف طاسة محروقة:

لو عايزة تنضفي طاسه او حلة محروقة ، اغلي فيها ماية مع صودا الخبز (الكربوناتو) ، وبعدها اغسليها ، صودا الخبز تعتبر مادة كيميائية قوية للتنضيف لانها مادة قلوية معتدلة بتساعد على اذابة الاوساخ والدهون بسهولة في الماية ، وده بيسمح بازالتها بسهولة.

10- لتنضيف بقع الدورة الشهرية:

لو بتحاولي تتخلصي من بقع الدورة الشهرية من الملابس الداخلية ومش عارفة ، ممكن تستخدمي بيروكسيد الهيدروجين (ماء الاكسجين) لتنضيفها ، ماء الاكسجين هو مطهر يستخدم لعلاج الجروح الجلدية وقتل الجراثيم ، وكتير بيستخدم في الحالات غير الطبية ، زي تنضيف وتظهير وازالة البقع ، كل اللي هتعمليه انقعي الملابس في جردل فيه ماية مع كوباية من بيروكسيد الهيدروجين لمدة 30 دقيقة ، البقع هتطلع معاكي بسهولة.

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