انت الان تتابع خبر صورة ابنه بريانكا شوبرا.. نجمة بوليوود تنشرها لأول مرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت نجمة بوليوود الشهيرة الفنانة الهندية بريانكا شوبرا بنشر صورة ابنتها الجديدة للمرة الأولي، وهي التي وضعتها في شهر يناير 2022، وخطفت بها أنظار جميع المتابعين والمشاهدين على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

استقبال بريانكا لمولودتها الأولي

وحرصت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا على الإعلان في شهر يناير 2022 عن خبر استقبالها هي وزوجها نيك جوناس، مولودتها الأولي من أم بديلة، وخطفت أنظار الجميع عندما وضعت صورتها على السوشيال ميديا، وهي من أكثر الصور التي حصلت على فرجه عالية.

صورة ابنه بريانكا شوبرا

ووضعت بريانكا شوبرا الصورة التي ظهرت فهي أثناء احتضانها ابنتها التي أطلقت عليها أسم “مالتي”، وهي بجانب زوجها نيك جوناس، وتعليقها كشفت فيه جميع التفاصيل الخاصة بمعاناة ابنتها بعد الولادة، وذلك لأنها ولدت قبل أوانها وكانت داخل وحدة العناية المركزة التي تخص الخدج “حديثي الولادة”، وذلك لمدة 100 يوم.

بريانكا شوبرا توجه رسالة شكر لأطباء ابنتها وزوجها

وقامت بريانكا شوبرا بنشر من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، للمرة الأولي صورة مولودتها، وكتبت عليها قائلة “بمناسبة يوم الأم في الولايات المتحدة، الموافق 8 مايو/أيار، أنه بعد 100 يوم لطفلتها في العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، ها هي تعود إلى المنزل”.

ووجهت رسالة شكر إلى جميع الأطباء الذين أشرفوا على حالة طفلتها، وقالت “نريد أن نشكر كلّ طبيب وممرّضة ومتخصّص في Rady Children’s La Jolla وCedar Sinai، لوس أنجلوس، الذين رافقونا بإخلاص في كلّ خطوة. يبدأ فصلنا التالي الآن، وطفلتنا حقاً قويّة. والدتك ووالدك يحبّانك”.