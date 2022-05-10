نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا للجسم دلكي بملعقة واحدة وتخلصي من الجلد الميت والبقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي
تذهب العديد من الفتيات بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام أجهزة الليزر التي تعمل على تفتيح الجسم وتعتبر كل هذه الأجهزة غالية الثمن بالإضافة إلى أن من المحتمل أن هذه الأجهزة تعمل على إصابة الجسم بالعديد من الحساسية المفرطة ومن المحتمل أن تؤدي إلى ظهور إلى بقع حمراء تجعل الجسم يبدو بشكل غير مقبول، ولا توجد هناك طريقة افضل من طرق إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل جميل ورائع، وتتعدد الوصفات المستخدمة في تقتيح الجسم ومنها وصفة النشا ووصفة الكركم ووصفة الفازلين بالقهوة وغيرها من الوصفات الأخرى التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل كبير، ولكن تعتبر وصفة النشا من الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم خلال عشرة أيام فقط حيث يمكننا خلط النشا مع ماء الورد والسكر والحليب.
وعلينا بإستخدام هذه الوصفة الجبارة مرة واحدة في كل إسبوع حتى نتمكن من الحصول على افضل النتائج، وللتمتع بجسم ابيض وناعم كالحرير عليكي بإستخدام الوصفة التي سوف نقدمها إليكي وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح الجسم ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة لعملها بطريقة صحيحة وللحصول على النتيجة التي نحلم بها.
يعتبر النشا من المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم حيث يدخل النشا مع وصفات عديدة ومنها الزبادي والسكر والقهوة وغيرها من المكونات الأخرى، حيث تعتبر من أفضل الدلكات المستخدمة في تبييض الجسم هي وصفة النشا مع الحليب والسكر وتعتبر هذه الوصفة بديلة عن إستخدام أي أجهزة أو مستحضرات غالية الثمن.
مكونات عمل وصفة النشا لدلكة الجسم
مكونات الوصفة:
- كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم.
- كمية مناسبة من الحليب السائل.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
طريقة عمل وصفة النشا لدلكة الجسم
- عليكي أولا بتعريض جسمك للبخار حتى تتمكني من تفتح المسام وتحصلين على جسم نظيف.
- بعد ذلك احضري طبق وضعي به كمية من النشا مع كمية من الحليب السائل المناسبة مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وكمية من ماء الورد.
- بعد وضع هذه المكونات ببعضها قومي بتقليبهما جيدا حتى يصبح مخلوط متجانس تماما.
- بعد الإنتهاء من عمل هذه الوصفة قومي بفرك الجسم بهذه الخلطة السحرية لمدة خمسة دقائق، وأتركي هذه الوصفة على جسمك لمدة ساعة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك الجسم من الوصفة التي تم وضعها ثم قومي بغسل جسمك بالماء البارد ثم إستخدمي زيت جوز الهند كمرطب.
- كرري عمل هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على جسم أبيض ولامع وناعم كالحرير لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة.
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