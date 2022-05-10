نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح وتبييض وفوري في 3 أيام خلطة منزلية لتفتيح وتبييض الوجه بسرعة لبشرة صافية وجذابة في المقال التالي
البشرة من اكثر الأشياء التي تعتني بها الكثير من الفتيات حيث تستخدم لها العديد من الفتيات الكثير من الكريمات التي يعتقدون أنها تعمل على تفتيح البشرة ولكن في الحقيقة أن هذه الكرميات تعمل على ظهور حب الشباب في الجلد وتجعل البشرة تظهر بشكل غير مقبول، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على هذه المراكز على إستخدام الأجهزة والأدوات التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن من المحتمل أن تكون بشرتك حساسة ولا تتحمل أي نوع من هذه الأجهزة وتصاب بحساسية مفرطة لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا لأنها هي التي تعطي لنا جاذبيتنا وتجعلنا نظهر بشكل جميل ومقبول، وتحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء ونقية وصافية ومشرقة خالية من أي علامات غير مقبولة.
وتعتبر الوصفات الطبيعية متعددة ومنها وصفة الكركم والفازلين والنشا ولبان الدكر وغيرها من الوصفات الأخرى العديدة وتعتبر وصفة الكركم هع زيت جوز الهند من الوصفات التي تساعد على منح بشرتك إشراقة جبارة ونعومة فائقة وبياض مثل الحليب، وسوف نقدم إليكي مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة في المنزل ونقدم إليكي طريقة عمل هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج الممكنة.
تعتني العديد من الفتيات بالبشرة لانها هي التي تعطي إطلالة جذابة لأي فتاة حيث تعتبر البشرة البيضاء النقية المشرقة هي التي تجعل أي فتاة تعمل على لفت الأنظار وتستخدم العديد من الفتيات بعض الوصفات الغير مقبولة والتي تضر البشرة، حيث تعتبر وصفة الزبادي مع النشا من الوصفات القوية التي تساعد في تفتيح البشرة خلال ثلاثة أيام فقط.
مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة في ثلاث أيام
المكونات:
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة في ثلاث أيام
- عليكي اولا بتنظيف بشرتك بالماء والغسول المناسب لكي حتى تحصلين على بشرة نظيفة.
- بعد ذلك أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من الكركم مع ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا وتجانس المكونات ببعضها قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على بشرتك وقومي بفرك هذه الوصفة على بشرتك.
- بعد ذلك اتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة وبعد مرور الوقت اللازم قومي بفرك هذه الوصفة من على بشرتك ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين من هذه الوصفة.
- بعد غسل بشرتك جيدا بالماء قومي بتجفيفها بواسطة قطعة من القطن وعليكي بتكرار إستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال أول إسبوع أو ثلاث أيام من إستخدام هذه الوصفة سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفتيح وتبييض وفوري في 3 أيام خلطة منزلية لتفتيح وتبييض الوجه بسرعة لبشرة صافية وجذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.