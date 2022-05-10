تفتيح وتبييض وفوري في 3 أيام خلطة منزلية لتفتيح وتبييض الوجه بسرعة لبشرة صافية وجذابة

البشرة من اكثر الأشياء التي تعتني بها الكثير من الفتيات حيث تستخدم لها العديد من الفتيات الكثير من الكريمات التي يعتقدون أنها تعمل على تفتيح البشرة ولكن في الحقيقة أن هذه الكرميات تعمل على ظهور حب الشباب في الجلد وتجعل البشرة تظهر بشكل غير مقبول، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على هذه المراكز على إستخدام الأجهزة والأدوات التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن من المحتمل أن تكون بشرتك حساسة ولا تتحمل أي نوع من هذه الأجهزة وتصاب بحساسية مفرطة لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا لأنها هي التي تعطي لنا جاذبيتنا وتجعلنا نظهر بشكل جميل ومقبول، وتحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء ونقية وصافية ومشرقة خالية من أي علامات غير مقبولة.

وتعتبر الوصفات الطبيعية متعددة ومنها وصفة الكركم والفازلين والنشا ولبان الدكر وغيرها من الوصفات الأخرى العديدة وتعتبر وصفة الكركم هع زيت جوز الهند من الوصفات التي تساعد على منح بشرتك إشراقة جبارة ونعومة فائقة وبياض مثل الحليب، وسوف نقدم إليكي مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة في المنزل ونقدم إليكي طريقة عمل هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

تعتني العديد من الفتيات بالبشرة لانها هي التي تعطي إطلالة جذابة لأي فتاة حيث تعتبر البشرة البيضاء النقية المشرقة هي التي تجعل أي فتاة تعمل على لفت الأنظار وتستخدم العديد من الفتيات بعض الوصفات الغير مقبولة والتي تضر البشرة، حيث تعتبر وصفة الزبادي مع النشا من الوصفات القوية التي تساعد في تفتيح البشرة خلال ثلاثة أيام فقط.

مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة في ثلاث أيام

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة في ثلاث أيام