نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل طبيعي للكيراتين كنز ثمين في منزلك يعمل على تنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله يبدو كالحرير في وقت قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بديل طبيعي للكيراتين كنز ثمين في منزلك يعمل علي تنعيم الشعر الخشن والجاف، يعد فرد الشعر الخشن والجاف من الأشياء المملة للمرأة لأنه يتطلب عناية كبيرة للحصول علي الشكل اللائق والمظهر الأنيق الجذاب، حيث يمكن القضاء علي مشكلة فرد الشعر الخشن من خلال استخدام بدائل الكيراتين، المواد الطبيعية ثبتت فاعليتها في وقت قصير حيث تعمل علي علاج خشونة الشعر وتنعيمه والقضاء علي الجفاف الذي يصيب خصلات الشعر، لذلك سوف نقوم بتقديم وصفة متميزة بديل طبيعي للكيراتين فتابعونا.

بديل طبيعي للكيراتين يعمل علي تنعيم الشعر الخشن والجاف

لن يقتصر استخدام تلك الوصفة للنساء فقط ولكن يمكن استخدامها للشباب والصغار. حيث لا تسبب أي ضرر وذلك لان كل المواد المستخدمة من الطبيعة، كما سبق وتحدثنا عن وصفة الكولاجين الطبيعية التي تحارب التجاعيد. والآن سوف نقوم باستخدام وصفة خارقة تعمل علي تنعيم الشعر الخشن المجعد في وقت قصير. من لا يحب الظهور بشعر جذاب ولامع يعطي بريق سحري. هيا نتعرف علي مكونات بديل طبيعي للكيراتين.

وصفة قشور الرمان وزيت الزيتون لفرد الشعر وتنعيمه

من المعروف علي مر العصور أن زيت الزيتون الطبيعي يعمل علي إطالة الشعر وتنعيمه، ومع التقدم بدأت السيدات في إدخال بعض العناصر الطبيعية له مثل إضافة النشا له لفرد الشعر علي المدي القصير، واليوم سوف نقوم بتحضير وصفة قشور الرمان وزيت الزيتون لفرد الشعر وتنعيمه. إليكم المكونات المطلوبة:

نحضر قشور الرمان الجافة المطحونة من عند العطار.

كما يمكنك صنعها بالمنزل ولكن تستغرق الكثير من الوقت، حيث نقوم بإحضار الرمان وناخذ القشور ونضعها في الشمس لعدة أيام وعندما تجف نضعها بمحضر الطعام ونقوم بطحنها جيداً.

في وعاء عميق نضع به ثلاث ملاعق من زيت الزيتون الأصلي ومسحوق قشر الرمان ونخلطهم جيداً.

يجب قبل استخدام الوصفة أن يكون الشعر مغسول جيداً وتنظيفه من أي زيوت أو دهون به. ويكون جاف تمامًا.

يتم وضع الخليط على الشعر ونغلف الشعر جيدًا بحيث يمكن للشعر أن يمتص العناصر الموجودة بداخله.

بعد مرور ساعة يمكنك غسل الشعر بالماء والبلسم المخصص لنوع شعرك.

تكرر تلك الوصفة لمدة شهر ويمكن استخدامها مرتين بالأسبوع. وعند كل استخدام سوف تلاحظين الفرق.

وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

في هذه الوصفة سوف نستخدم نشا الذرة والتي لها دور هام ورئيسي في إدخالها بالوصفات التي تعمل علي فرد الشعر:

كوب صغير من الزبادي.

نصف كوب نشا الذرة.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

كبسولة فيتامين ب 12 من الصيدلية.

طريقة الاستخدام:-