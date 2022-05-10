بكوب لبن واحد في 5 دقائق بس حضري كيكة الشوكولاتة الهشه القطنية بصوص شوكولاتة طعمها لا يقاوم

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كيكة الشيكولاتة، الكيكة من الحلويات المفضلة عند معظمنا، وبالرغم من سهولة مكوناتها إلا أن طريقة تحضيرها ليست سهلة، فكثير يواجهون مشاكل عند تسويتها منها هبوط الكيكة وعدم نضجها من الداخل، واليوم سنحضر أسهل كيك شوكولاتة بدون أن تهبط والجميع سينبهر بها. حضري كيكة الشوكولاتة الهشه القطنية سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة مكونات عمل كيكة الشوكولاتة كوبين ونصف دقيق.

كوب حليب.

أربع بيضات.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب زيت.

ملعقتين من البيكنج بودر.

كوب ونصف سكر.

رشه ملح.

لصوص الشيكولاتة

كوبين حليب.

كوب زيت.

خمس ملاعق كبار كاكاو خام.

كوب وربع سكر بودر. طريقة التحضير: في طبق غويط نضيف البيض والسكر ومعهم الفانيليا ونمزج جيداً حتى يصبح لون الخليط فاتح.

نستمر في المزج مع إضافة الزيت بالتدريج، ثم بعد ذلك نضيف الحليب بالتدريج أيضا ونمزج لكي تختلط كل المقادير.

في طبق آخر ننخل الدقيق والكاكاو ورشة الملح والبيكنج بودر، ثم نخلطهم ونضعهم على خليط البيض ونقلب بالمعلقة أو المضرب اليدوي لمدة دقيقتين.

ندهن صينية بالزيت ثم نبطنها بالدقيق ونسكب الخليط فيها وعلى فرن سابق التسخين على درجة حرارة ١٨٠ ندخل الصينية حتى تنضج ويجب عدم فتح الفرن عليها أول ربع ساعة حتى لا تهبط.

نحضر الصوص: في الخلاط نضع الحليب والسكر والكاكاو ونضرب بالخلاط ثم نضيف الزيت بالتدريج حتى يثقل قوام الصوص.

بعد أن تخرج كيكة الشوكولاته وتبرد نزينها بصوص الشيكولاتة وتقدم. كيكة الشيكولاتة اللايت بطريقة سالي فؤاد طريقة اخري لعمل كيكة الشوكولاتة لسالي فوائد مكونات عمل كيكة الشوكولاتة كوبين حليب خالي الدسم.

أربع بيضات.

ثلاثة أكواب من السكر البني.

كوب إلا ربع كاكاو خام.

فانيليا.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة ونصف من بيكربونات الصوديوم.

كوب إلا ربع ماء مغلي.

كوب ونصف دقيق.

ملعقتين من البيكنج بودر. صوص الشيكولاتة: كوب ونصف حليب.

خمس ملاعق كاكاو بودر.

فانيلا.

عسل نحل. طريقة التحضير: نقوم بنفس طريقة تحضير كيكة الشوكولاته السابقة في خفق البيض وخلط الدقيق.

السابقة في خفق البيض وخلط الدقيق. نضع الماء الساخن على خليط الدقيق.

بعد أن تمزج جميع المكونات سوياً نضعها في صينية ونسويها بنفس الطريقة بالأعلى. لتحضير الصوص: نضع الحليب والكاكاو على النار.

ثم الفانيليا والعسل ونطفئ النار. عمر شويل - جدة بكوب لبن واحد في 5 دقائق بس حضري كيكة الشوكولاتة الهشه القطنية بصوص شوكولاتة طعمها لا يقاوم - ثقفني

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