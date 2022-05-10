اصنعي كريم الأرز والفازلين المبهر في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة طول العمر

يعد كريم الأرز والفازلين من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والحيوية في أسرع وقت، حيث يعرف الكريم بخصائص الفعالة في حماية البشرة من عوامل الطبيعة الضارة، ويعمل على تفتيح البشرة وإعادة لونها الطبيعي مرة أخرى، وهو أمن تمامًا على البشرة ولا يحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف البشرة على مدي استعماله، وطريقة تحضيره في البيت بسيطة ولا تكلفنا مصروفات باهظة الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز والفازلين السحري تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائيًا بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم الأرز والفازلين السحري

يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من ماء الأرز

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والفازلين السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الأرز، ثم نضيف إليه عصير الليمون، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتصبح ثقيلة القوام مثل الكريم تمامًا. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الفازلين ونقلب حتى نحصل على قوام ناعم مثل الكريم تمامًا. نقوم بتفريغ الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق، ثم نضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك. نغسل الوجه بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالكامل. نقوم بتدليك الوجه برفق حتى يتشرب الكريم تمامًا، ثم نترك الكريم على الوجه مدة ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. نقوم بوضع الكريم على البشرة يوميًا قبل النوم حتى تختفي التجاعيد تمامًا ونزيل الاسمرار نهائيًا.

فوائد كريم الأرز والفازلين للبشرة

سوف نتعرف على فوائد الكريم المذهلة التي يحتوي عليها وهى كما يلي:-