نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقتين بس لو ضفتيهم على الكبدة مش هيكون ليها ريحة زفارة حولت الكبدة المتلجة لبلدي ومش هتبقى غامقة في المقال التالي
نعلم جيداً عزيزتي أن هناك الكثير من الأسرار التي يمكن أن نستخدمها في الكثير من العلاجات المختلفة أو جعل الطعام أفضل، حيث هناك رائحة تظهر للكبدة تجعلها ليست صالحة للطعام أو نشعر بتواجد زفارة بها، لذلك سندلكم اليوم على طريقة بسيطة يمكنها أن تزيل كافة الروائح الكريهة َمن الكبدة وجعلها أفضل كثيراً، تابعونا اليوم لنتعرف على هذه الطريقة بشكل مبسط من خلال موضوعنا.
التخلص من زفارة الكبدة
هناك الكثير من الوصفات التي يعد استخدامها شيء جيد في جعل الكبدة خالية من الزفارة، فهي من الأطعمة اللذيذة والتي يحبها الكثيرين لذلك سن جعلكم تحبونها بشكل أكبر من خلال هذه الطريقة:
- الطريقة الأولى؛
ستكون الطريقة الأولى من خلال وضع بعض من التوابل البسيطة عليها، ومن ثم سيساهم كل ذلك في إزالة رائحة الزفارة منها ومن ثم تنفيذها بالكثير من الطرق البسيطة، وتأتي أولى الطرق هكذا:
- علينا تقطعها بشكل متساوي ومن ثم يتم وضعها في مصفاة.
- نضيف إليها كل من الملح والفلفل وعصير الليمون مع الكمون ومن ثم نخلطهم معا.
- نتركها فقط ما يصل إلى 5 دقائق أكثر من ذلك سيعمل على الفساد بداخل أنسجة الكبدة من الداخل.
الطريقة الثانية
يمكن أن نستخدم طريقة أخرى في التخلص من رائحة الكبدة بشكل تام، والطريقة هي من خلال استخدام الحليب، وتأتي هكذا:
- علينا تقطيع الكبدة ومن ثم نضعها بداخل الحليب.
- نتركه لفترة من الزمن تصل حتى ربع ساعة كاملة لإزالة الزفارة.
- بعد ذلك نخرجها ونقوم بطهيها على الفور بشكل أكثر سلاسة.
- يلزم استخدام التوابل حتى تكون الكبدة لذيذة.
- علينا التحذير من غسلها بشكل تام لأن ذلك يضيع من الفوائد التي بداخلها.
- ننصحك كثيراً باستخدام هذه الطرق لكبدة أفضل.
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