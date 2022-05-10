بكوب سكر أعملي مارشميلو المقلاة السريع بابسط طريقة في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

يكون المارشيملو من الحلويات اللذيذة جدا والتي يعشقها الكبار والصغار أيضا ولا يمكن الاستغناء عنها ابدا ويتم شرائها من السوبر ماركت وتزيين به التورت والجاتوهات لذلك حرصت ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك باستخدام كوب من السكر ونجد أن المارشيمللو يكون طري وهش ولذيذ لذلك يمكن للأطفال الصغار أن يتناوله بسهوله وسوف نوضح طريقة عمله في المنزل بكل سهولة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل المارشيملو

عندما نتحدث عن خلوى المارشيملو نجدها مفضلة عند الجميع وخاصة الأطفال فهي لذيذة وخفيفة وهشة وعندما نقوم بعملها في المنزل لا نحتاج إلى كثير من المكونات بل تتكون من مكونات بسيطة وسهلة متوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

٣ ملعقة من الجيلاتين.

رشة ملح.

كوب شربات.

طريقة التحضير حلوى المارشيمللو

عندما نحضر حلو المارشيمللو في المنزل لا تحتاج إلى كثير من الجهد والمجهود بل تحتاج إلى مقلاة فقط لتجهيزها وذلك يدل على سهولتها وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر مقلاة ونضع به الماء والجيلاتين والسكر والشربات ورشة الملح.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

يتم رفع المقلاة على النار ونتركها حتى تغلي وعند تمام الغليان يتم رفعها من على النار.

نضع الخليط في الكبة ونقوم بخفقه بهدوء ثم نقوم بزيادة السرعة حتى يصبح قوامة سميك وكثير.

نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ورش عليه سكر بودر.

نضع المارشيمللو في الصينية ونرش عليه السكر من أعلى ونتركه لمدة 3 ساعات حتى يتماسك.

ويمكن أن نضع ألوان طعام عليه حتى نحصل على مارشيمللو ملون.

ويمكن أن نضع ألوان طعام عليه حتى نحصل على مارشيمللو ملون. نحضر مقص أو سكينة ونقوم بتقطيع المرشيللو إلى مكعبات مع رش سكر البودر عليه ونتناوله وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات المارشيمللو

يستخدم الشربات في جميع الحلويات التي نقوم بتجهيزها ومنها المارشيمللووسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كوب ماء.

كوب سكر.

فانيليا.

عصرة ليمون.

طريقة التحضير: