نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشدودة ولامعة.. اصنعي بنفسك سيروم للبشرة بمكونات طبيعية في المقال التالي
سيروم طبيعي لتبيض وشد الوجه، يعتبر السيروم من أخف وألطف المستحضرات التجميلية التي يوصى بها أطباء التجميل والمتخصصين في العناية بصحة وجمال وحيوية البشرة، فهو عبارة عن سائل خفيف أكثر مكوناته من الزيوت الطبيعية التي تمتلك كمية وفيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على نضارة وإشراقه البشرة، وحمايتها من التعرض للتجاعيد والخطوط العريضة، وتطهيرها من الجراثيم والبكتيريا الضارة، ومن خلال النص التالي نوفر لكم كيفية تحضير أفضل سيروم طبيعي لتبيض وشد الوجه وإزالة التجاعيد.
سيروم طبيعي لتبيض وشد الوجه
هذا السيروم من أفضل أنواع السيروم المخصص لتفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء، كما يستخدم كعلاج واقي للشيخوخة المبكرة وإزالة تجاعيد الوجه، ويمكن تحضيره من خلال المكونات التالية:
- خلط ملعقة كبيرة من كبسولة فيتامين سي مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز في وعاء صغير الحجم.
- إضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار مع كبسولة من فيتامين E إلى الوعاء.
- دمج المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام سائل متماسك قليلاً.
- وضع كافة المكونات في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق.
- الاحتفاظ بهذه الزجاجة داخل الثلاجة، وكل يوم في الصباح الباكر يتم وضع القليل من هذا السيروم على الوجه.
- تدليك الوجه بهذا السيروم برفق بعد تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المخصص لها.
- ضرورة استخدام هذا السيروم الطبيعي بنفس الطريقة مرة أخرى في المساء قبل النوم.
فوائد السيروم لتبيض وشد الوجه
- يمتلك هذا السيروم العديد من الفوائد الجمالية لتعزيز صحة البشرة، والمساهمة في علاج الكثير من المشاكل التي تعيق من إطلالتها الأنثوية الجميلة، منها:
- تجديد خلايا الجلد وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وهذا بفضل احتواء السيروم على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الهيدروكسي ليسين التي يعمل على ربط الجزيئات المنتجة للكولاجين.
- توحيد لون البشرة وتفتيح البشرة والتقليل من ظهور الكلف والنمش.
- إزالة الهالات السوداء وتنقية البشرة والعمل على تبييضها وإزالة الشوارب والغبار عنها.
- يساعد على استعادة نضارة وتألق البشرة، بالإضافة إلى أنه يعالج علامات التمدد على الجلد.
- يعتبر هذا السيروم علاج فعال للالتهابات التي تصيب الجلد عن طريق إزالة حب الشباب والبقع الداكنة والاحمرار.
- يساعد على ترطيب البشرة وتجديد الخلايا التالفة، وهذا بفضل احتواء السيروم على جل الصبار الغني بالعديد من الأحماض الأمينية.
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