لبشرة مشدودة ولامعة.. اصنعي بنفسك سيروم للبشرة بمكونات طبيعية

سيروم طبيعي لتبيض وشد الوجه، يعتبر السيروم من أخف وألطف المستحضرات التجميلية التي يوصى بها أطباء التجميل والمتخصصين في العناية بصحة وجمال وحيوية البشرة، فهو عبارة عن سائل خفيف أكثر مكوناته من الزيوت الطبيعية التي تمتلك كمية وفيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على نضارة وإشراقه البشرة، وحمايتها من التعرض للتجاعيد والخطوط العريضة، وتطهيرها من الجراثيم والبكتيريا الضارة، ومن خلال النص التالي نوفر لكم كيفية تحضير أفضل سيروم طبيعي لتبيض وشد الوجه وإزالة التجاعيد.

سيروم طبيعي لتبيض وشد الوجه

هذا السيروم من أفضل أنواع السيروم المخصص لتفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء، كما يستخدم كعلاج واقي للشيخوخة المبكرة وإزالة تجاعيد الوجه، ويمكن تحضيره من خلال المكونات التالية:

خلط ملعقة كبيرة من كبسولة فيتامين سي مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز في وعاء صغير الحجم.

إضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار مع كبسولة من فيتامين E إلى الوعاء.

دمج المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام سائل متماسك قليلاً.

وضع كافة المكونات في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق.

الاحتفاظ بهذه الزجاجة داخل الثلاجة، وكل يوم في الصباح الباكر يتم وضع القليل من هذا السيروم على الوجه.

تدليك الوجه بهذا السيروم برفق بعد تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المخصص لها.

ضرورة استخدام هذا السيروم الطبيعي بنفس الطريقة مرة أخرى في المساء قبل النوم.

فوائد السيروم لتبيض وشد الوجه