نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي للبشرة من كريم النشا يحارب التجاعيد ومفعول سحري في تبيض البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي للبشرة بعيداً عن الحقن والعمليات الجراحية التي تستنفذ الوقت وتهدر المال. نقدمها لكي سيدتي عبر موقكم المتميز ثقفني حيث يطلب الكثيرين من السيدات وصفات طبيعية. لا تؤثر بالضرر علي البشرة وخاصة أن الحقن والعمليات الجراحية يقدر بثمن باهظ ويمكن أن يتسبب في ضرر للبشرة. نطرح اليوم وصفات مختلفة تعمل علي شد التجاعيد وتبيض البشرة في اسرع وقت ممكن. حيث تكون تلك الوصفات بعيدة كل البعض عن المواد الصناعية الضارة بالبشرة. أليكم افضل وصفات من كولاجين طبيعي للبشرة.

كولاجين طبيعي للبشرة من كريم النشا

الكثير من السيدات تعاني من مشكلة ظهور التجاعيد التي لا تظهر مع تقدم السن فقط. ولكن توجد عوامل مختلفة لظهور التجاعيد في سن مبكر. مع انخفاض إنتاج مادة الكولاجين والايلاستين المتواجدان بشكل طبيعي تحت الجلد؛ يحدث ارتخاء في الأنسجة المحيطة بتلك المناطق التي تظهر عليها التجاعيد. ونقص تلك المواد هو شكل طبيعي مع تقدم العمر للفرد. وعند استخدام منتجات تعوض انخفاض مادة الكولاجين تظهر البشرة بشكل افضل حيث تحارب تلك الوصفات التجاعيد. وتعمل علي تفتيح البشرة.

كولاجين طبيعي للبشرة من كريم النشا يحارب التجاعيد

من أسباب ظهور التجاعيد في سن متقدم بالعمر فعادة يكون الإجهاد. وسوء التغذية وعدم النوم لفترات كافية بل والسبب الأكثر شيوعاً في دول الغرب هو التدخين. كذلك التعرض لأشعة الشمس وجفاف الجلد يساعد علي ظهور التجاعيد واسمرار لون البشرة. لذلك يجب اتباع وصفة كريم النشا والفازلين لمحاربة التجاعيد.

مكونات وصفة كريم النشا والفازلين

يمكنك من خلال نشا الذرة صنع كريم يحارب التجاعيد ومن مكونات الوصفة التالي:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة فازلين طبي كبيرة.

نقطة من عصير الليمون ويمنع استخدامه للبشرة الحساسة التي تتهيج.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

طريقة التحضير:-