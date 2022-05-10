” ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ” طريقة قلي الباذنجان بالماء بدون ما يشرب نقطة زيت بطعم ورائحة جنان

يكون الباذنجان من الخضروات اللذيذة جدا وتتميز أيضا بأنها مليئة بالمعادن والفيتامينات لذلك تحرص كثير من ربات المنازل بعملها دائما لأطفالها وذلك لأنها تحتوي على نسبة حديد عالية ويساعد في علاج الأنيميا ويخلصنا من فقر الدم وينصح كثير من الأطباء بتناوله في حالة الإصابة بالأنيميا ونظرا لقلي الباذنجان بالزيت يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم لذلك تسعى ربات المنازل إلى قليه بدون زيت لذلك استطعنا نجد لكم طريقة قلي الباذنجان بدون زيت وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الباذنجان بدون زيت وقليه بالماء

تسعى ربات المنازل دائما إلى عمل الأكل الصحي دائما لأطفالها لذلك قاما كثير من ربات المنازل بالبحث عن طريقة لتحضير الباذنجان وقليه بدون زيت وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

شرائح الباذنجان.

ماء.

ملح.

فلفل أسود.

ورق زبدة.

بابريكا.

طريقة التحضير:

نضع الماء على النار ونتركه يغلي وعند تمام الغليان نضع به شرائح الباذنجان.

نترك شرائح الباذنجان على النار لمدة ١٠ دقائق.

نقوم بتصفية الباذنجان بعد ذلك .

نقوم بتصفية الباذنجان بعد ذلك . بعد تصفية الباذنجان جيدا يتم وضع أوراق الزبدة في صينية.

نضع شرائح الباذنجان في صينية ورش عليها الفلفل الاسود والملح وبابريكا.

يتم وضع الصينية في الفرن وعندما يصبح لون الباذنجان ذهبيا نخرجه ونتركه حتى يهدأ.

نقوم بوضعه بعد ذلك في طبق التقديم مع السلطة والبطاطس وبالهناء والشفاء.

فوائد الباذنجان

يعد الباذنجان من الخضروات المهمة جدا لنا وتتميز بسعرها البسيط على الرغم من كثرة فوائدها ولكي نحصل على جميع فوائدها يجب عملها بدون زيت وذلك للمحافظة على صحتنا وسوف نوضح أهم فوائده من خلال النقاط التالية..