اصنعي بنفسك روج طبيعي ثابت طوال اليوم بأبسط المكونات

طريقة عمل روج طبيعي في المنزل بكل سهولة ممكنة، يعتبر الروج أو ما يطلق عليه أحمر الشفاه من أكثر مستحضرات التجميل استخداماً، ومن المعروف أنها له الكثير من الألوان بالإضافة إلى له الكثير من الأسعار لكي تناسب الجميع، ولكن من المتعارف عليه أن الروج الذي يحتوي على مواد طبيعية يكون أفضل بكثير عن الروج الذي يحتوي على مواد كيميائية، لذلك يمكنك تحضير بنفسك بالمنزل روج طبيعي بأقل التكاليف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل روج طبيعي دون الحاجة إلى شرائه مرة أخرى.

طريقة عمل روج طبيعي في المنزل

يمكنك معرفة طريقة عمل روج طبيعي في المنزل من خلال المكونات والخطوات التالية، حيث أنه يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة بدلاً من شراؤه من محلات مستحضرات تجميل، ويمكن أيضاً صنعه بأفضل المكونات والألوان الطبيعية، بشكل أمن ودون صرف مبالغ باهظة، فيمكنكم متابعة المقال للتعرف على عمل الروج الطبيعي في المنزل.

المكونات

ثلاث ملاعق من الفازلين الطبيعي.

ألوان طبيعية أو بودرة الايشادو.

يمكنك إضافة نكهة معطرة إلى الروج مثل: الفانيليا السائلة، أو ماء الورد، أو نقطتين من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير روج طبيعي بالبيت من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به الفازلين، ثم نضعه فوق حمام كريم أو من خلال وضعها داخل المكرويف لمدة 4 ثواني فقط.

نقوم بعد ذلك بوضع الألوان الطبيعية أو النكهة المفضلة بالنسبة إليك.

يتم تقليب المكونات جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نضع هذا الخليط في عبوة محكمة الغلق.

توضع هذا العلو داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة إلى ساعة.

قومي بإخراج هذا الروج الطبيعي عند الاستخدام، ومن ثم يتم وضعه مرة أخرى داخل الثلاجة.

يمكنك استخدام هذا الروج في أي وقت فهو آمن ولا يسبب اسمرار الشفاه.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل روج طبيعي في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة دون أن تستغرق أي وقت، ومن المعروف أن هذا الروج يساعد على ترطيب الشفاه وتنعيمها، وسوف تحصل على درجة مميزة وجذابة.