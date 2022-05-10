قنبلة الجمال.. كريم دوف والليمون سيجعلك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة يزيل سواد السنين من البشرة والجسم

صيعتبر كريم دوف من أفضل أنواع الكريمات الموجودة في السوق لأنه يحتوي على كثير من الخلطات الطبيعية التي تحافظ على الجسم وأيضا يحتوي كريم دوف على كثير من أنواع المرطبات المختلفة التي تدخل في تحضيره، كما أن اللبن يدخل في تحضير كريم دوف مما يساعد على إعطاء أفضل النتائج للبشرة، ولكن في هذا المقال سوف نوضح طريقة سحرية لاستخدام كريم دوف في التفتيح وإزالة البقع والهالات السوداء حول العين وذلك من خلال إضافة مكونات بسيطة على كريم دوف وسوف تحصل على أفضل النتائج من خلال هذه الوصفة.

كريم دوف والليمون الوصفة السحرية لتبيض البشرة وإزالة البقع والاسمرار

يمكن استخدام كريم دوف في تحضير بعض الوصفات السحرية والفعالة في نضارة البشرة وإشراقها وذلك من خلال إضافة ذلك المكونات التي سوف نقوم بذكرها :

المكونات

كمية مناسبة من كريم دوف.

ماء ورد.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير وصفة كريم دوف

يوجد الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحضير ذلك الوصفة ولكن سوف نقوم بعرض أبسط الطرق وأسهل الخطوات حتى تقوم بتنفيذها :