نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الجمال.. كريم دوف والليمون سيجعلك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة يزيل سواد السنين من البشرة والجسم في المقال التالي
صيعتبر كريم دوف من أفضل أنواع الكريمات الموجودة في السوق لأنه يحتوي على كثير من الخلطات الطبيعية التي تحافظ على الجسم وأيضا يحتوي كريم دوف على كثير من أنواع المرطبات المختلفة التي تدخل في تحضيره، كما أن اللبن يدخل في تحضير كريم دوف مما يساعد على إعطاء أفضل النتائج للبشرة، ولكن في هذا المقال سوف نوضح طريقة سحرية لاستخدام كريم دوف في التفتيح وإزالة البقع والهالات السوداء حول العين وذلك من خلال إضافة مكونات بسيطة على كريم دوف وسوف تحصل على أفضل النتائج من خلال هذه الوصفة.
كريم دوف والليمون الوصفة السحرية لتبيض البشرة وإزالة البقع والاسمرار
يمكن استخدام كريم دوف في تحضير بعض الوصفات السحرية والفعالة في نضارة البشرة وإشراقها وذلك من خلال إضافة ذلك المكونات التي سوف نقوم بذكرها :
المكونات
- كمية مناسبة من كريم دوف.
- ماء ورد.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقتين صغيرتين من النشا.
- عصير ليمونة.
طريقة تحضير وصفة كريم دوف
يوجد الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحضير ذلك الوصفة ولكن سوف نقوم بعرض أبسط الطرق وأسهل الخطوات حتى تقوم بتنفيذها :
- أول الخطوات يجب أن تقوم به هو وضع الحليب المغلي في وعاء مناسب لتحضير الوصفة به.
- ثم بعد ذلك يجب أن تقوم بوضع كريم دوف مع الحليب وتقوم بعملية التقليب المتواصل حتى يذوب كريم دوف تماما مع الحليب.
- ثم بعد ذلك يجب أن تقوم بوضع ملعقتان النشأ وعصير ليمونة إلى ذلك الخليط ثم تستمر في التقليب.
- بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بوضع كمية مناسبة من ماء الورد ويجب أن لا تزيد عن ملعقتين.
- بعد ذلك نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي و ندمجهم جيدا أو من الممكن استخدام المضرب الكهربائي.
- وذلك لتضمن دمج جميع المكونات جيدا مثل القوام الكريمي.
- بعد ذلك ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق واتركيها في الثلاجة لمدة يوم على الأقل.
- بعد ذلك قومي بشطف الوجه وتنشيفه جيدا وضعي الخليط عليه مثل الماسك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر وقومي بتكرار ذلك الوصفة مرتان في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق
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