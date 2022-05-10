زي كنتاكي وأحلى.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية المقرمشة مثل المطاعم

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة والشهية مثل المطاعم بالبيت دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، وتعتبر البطاطس من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار ويتم تقديمها مع كافة المأكولات خاصة الفراخ المشوية والكفتة والبرجر، لذلك تبحث كل سيدة منزل عن طريقة سهلة وبسيطة لإعدادها فالبيت بأقل المكونات والخطوات ومن المعروف أن البطاطس تحتوي على بروتينات وعناصر هامة يحتاجها جسم الإنسان، ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة

يمكنك معرفة طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة واللذيذة من خلال المكونات والخطوات الآتية:

المكونات

حبات من البطاطس.

كوب من الخل لكل كيلو من البطاطس.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

تتمثل طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة من خلال الآتي:

يتم تقشير البطاطس وغسلها بعد ذلك بالماء جيداً، ثم يتم تقطيعها على شكل أصابع.

نحضر ماء دافئ ونضيف إليه كمية الخل حسب الكمية، ثم نضع البطاطس بها ونتركها لمدة 20 دقيقة.

تصفى البطاطس جيداً من الماء.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت ونتركه حتى يسخن جيداً.

نضع البطاطس بالزيت مع الاستمرار في التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي.

نحضر البطاطس على مناديل ورقية لكي يتم التخلص من الزيت الزائد ولا تطرى بسهولة.

يمكنك تقديم البطاطس مع الكاتشب والمايونيز أو صوص الثومية، كما يمكن تقديمها بجانب صوص الجبنة الصفراء والذي يعطى لها مذاق رائع.

يفضل ترك البطاطس فترة طويلة بالماء والخل حتى تصبح مقرمشة أكثر وبالتالي يصبح طعمها لذيذ وأفضل.

تستطيع تقديم البطاطس المقرمشة في كافة الأوقات مع جميع الأكلات، حيث يعشق الأطفال تناولها باستمرار.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة الشهية واللذيذة مثل المطاعم، لذلك يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة مع كافة الوجبات مثل البيتزا والكبدة والشاورما والبرجر والكفتة والوجبات الجاهزة بجميع أنواعها، حيث يعشقها الجميع ويحرصون على تناولها باستمرار، كما يوجد بداخلها الكثير من الفوائد التي يحتاجها جسم كل إنسان لزيادة طاقته وحيويته للقيام بكثير من الأعمال دون الشعور بالإرهاق أو التعب.