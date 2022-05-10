اسرع وأسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة في دقيقتين لتغليف الكيك والحلويات وبأبسط المكونات

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الذي يستخدم في العديد من الحلويات منها الكيكات و الجاتو والزلابية وغيرها من الحلويات الشهية، ومن المعروف أن صوص الشوكولاتة يتم بيعه في العديد من المحال التي يباع فيها مستلزمات الحلويات، ونذكر أن صوص الشوكولاتة يحتوي على نسبة من السعرات الحرارية والدهون التي يحتاجها جسم الإنسان ولكن من الضروري عدم الإفراط فيه حتى لا يسبب مشاكل صحية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صوص الشوكولاتة بكل سهولة ممكنة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل صوص الشوكولاتة لاستخدامها في إعداد الحلويات، ويمكن معرفة طريقته من خلال الآتي:

المكونات:

نصف كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقتين من القهوة سريعة التحضير.

ملعقة من الكاكاو.

نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

تتمثل طريقة عمل صوص الشوكولاتة من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به السكر مع القهوة والكاكاو والفانيليا، ونقلبهم جيداً.

يرفع هذا الوعاء على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يغلي جيداً.

يصبح الصوص بذلك جاهز للتقديم يمكنك استخدامه على كافة الحلويات.

طريقة عمل صوص الشوكولاته الساخن

المكونات:

400 جرام شوكولاتة الخام.

كوب ونصف كريمة.

كوب قشطة.

نصف كوب سكر البني.

ربع كوب كاكاو.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة عسل نحل.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

عود قرفة.

فواكه أو مارشميلو.

طريقة تحضير صوص الشوكولاته الساخن

نحضر وعاء على النار ونضع به القشطة والكريمة والقرفة والفانيليا، ونستمر في التقليب على نار هادئة.

يترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم يتم إضافة الشوكولاتة والسكر وعسل النحل، والزبدة والكاكاو.

يقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى تحصلي على صلصة ناعمة.

يتم وضع الفواكه والصوص في أطباق التقديم ويتم إضافة الفواكه والمارشميلو.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل صوص الشوكولاتة، بالإضافة إلى طريقة عمل صوص الشوكولاتة الساخن بكل سهولة ممكنة دون الحاجة إلى شرائه جاهز مرة أخرى، ويمكنك استخدامه في تحضير الكثير من الحلوة واستخدمه فى التزيين مث تزيين البيتي فور والبسكويت وكذلك الجاتوة والتورتة وغيرهم من الحلوى.