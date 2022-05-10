نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات وماسكات الفازلين وأهم فوائد الفازلين للبشرة ونضارتها في المقال التالي
استخدام الفازلين لإزالة شعر الوجه من اكثر الطرق التي تعشقها السيدات فهي سهلة وبسيطة وذات مكون متوفر لدي الجميع واقتصادية وغير مضرة للبشرة وستحصلين علي نتائج لا يمكن تخيلها واكثر من ذلك أنها بدون ألم وسنتعرف علي مكونات الوصفة بالتفصيل مع خطوات تحضيرها حتى تبهري الجميع، ومع اقتراب عيد الفطر يبحث العديد من السيدات عن طرق طبيعية تساعد على تفتيح البشرة بسرعة ولكن بطرق آمنة وخالية من المواد الكيميائية فتابعونا لمعرفة المزيد من الوصفات السهلة التي يمكنك تحضيرها في المنزل.
وصفات الفازلين لإزالة شعر الوجه بدون الم
- نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة كبيرة من دقيق الحمص المطحون.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
طريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر الوجه بدون الم
- قومي بخلط جميع المكونات بدون الفازلين مع استمرارية التقليب بشكل جيد.
- حتى يتحول الخليط لعجينة كريمية وبعدها قومي بإضافة الفازلين مع الإستمرار في التقليب حتي تختلط المكونات معا بشكل جيد.
- طريقة الاستخدام قومي بفرد الخليط على المكان الذي تريد إزالة الشعر منه لحوالي عشرة دقايق وبعدها قومي بإرالتها بهدوء علي عكس اتجاه الشعر.
- بعد ذلك يتم شطف الجلد بمياه فاترة ويفضل تكرار العملية في الأسبوع حوالط مرتين دون حدوث اي أضرار.
خليط فازلين بزيت الزيتون
يساهم هذا الخليط في تفتيح المناطق الداكنة من الرقبة:
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- 3 ملاعق صغيرة من الجلسرين.
- صفار البيض
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة خميرة.
طريقة تحضير الوصفة
نقوم بوضع الخميرة مع عصير الليمون حتى تذوب الخميرة، ثم يوضع المزيج على منطقة العنق ويترك لمدة ساعتين، ثم يشطف بالماء بمعدل مرة واحدة في اليوم للحصول على رقبة بيضاء خالية من أي داكن.
فوائد الفازلين للبشرة
- تنبع قدرة الفازلين على الترطيب من خصائصه المانعة للتسرب يستخدم أساسًا كعازل.
- أكثر فعالية بشكل ملحوظ في تقليل كمية الرطوبة التي يفقدها جلدك مقارنةً بـ “المرطبات” الأخرى التي تصنعها بنفسك مثل زيت الزيتون والزيوت المعدنية.
- إذا كانت المكونات الموجودة في معظم المرطبات تجعلك تتفكك، فسوف يسعدك اكتشاف أن الفازلين يحبس الترطيب الطبيعي لبشرتك لذا ضعيه قبل النوم لزيادة قدرته على التليين والترطيب.
- قد يكون خيارًا ممتازًا لإضافته إلى روتينك الليلي، لأن المنتج المتبقي سيحافظ على الترطيب أثناء النوم.
- يجعل مفعول الفازلين المؤقت منه حاجزًا فعالًا مما يسمح للجروح والخدوش الطفيفة بالتعافي بسرعة أكبر.
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