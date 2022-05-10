نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات جوز الهند للشيف حسن في المنزل بأخلى وأروع طعم في المقال التالي

تعد كرات جوز الهند من أفضل الحلويات اللذيذة المشهورة في بلاد الشام والتي يقبل على تناولها كثير من الناس على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال لذلك تفضل الأمهات تحضيرها لأفراد عائلتها لأنها تحتوي على مكون جوز الهند الذي يعطيها مذاق شهي ورائع ويمكن تحضير كرات جوز الهند في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كرات جوز الهند الشهية عبر مقالنا التالي في موقعنا المميز. مقادير عمل كرات جوز الهند للشيف حسن في المنزل ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الفاخر

ثلاثة من أكواب من جوز الهند

ثلاثة من حبات البيض متوسط الحجم

نصف كوب من الزيت النباتي

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر حسب رغبتكم طريقة عمل كرات الهند للشيف حسن في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به كمية البيض ونقوم بخفقها جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ثم نضع الفانيليا السائلة أو البودرة ونقوم بالخفق جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نضيف السكر إليهم مع الاستمرار في الخفق جيدا.

ثم نضيف إليهم الزيت النباتي تدريجيا مع الاستمرار في خلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بنخل الدقيق به والبيكنج باودر ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضيف كمية جوز الهند إلى الدقيق مع الاستمرار في التقليب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض مع الاستمرار في التحريك جيدا باستخدام الملعقة حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

بعد ذلك نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم حتى ننتهي من كمية العجين.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نضع به الصينية ونتركها به لمدة عشر دقائق حتى تتحمر وتنضج كرات جوز الهند.

بعد أن تنضج كرات جوز الهند نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد جيدا ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات جوز الهند للشيف حسن في المنزل بأخلى وأروع طعم - ثقفني

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