احذر تناول 4 أجزاء من الفراخ.. بداخلها سم قاتل تسبب السرطان وتضعف الكبد والمناعة

يعشق الكثير منا الفراخ من الكبار والصغار وذلك لأنها تتميز بطعم لذيذ ورائع إلى جانب أنه يتم عملها بنكهات مختلفة منها المشوية وصينية بطاطس بالفراخ وشاورما الفراخ وفراخ بانية والشيش طاووق لذلك لا يمكن الاستغناء عنها وهناك الكثير من الأطفال يفضلون تناول الفراخ عن اللحوم الحمراء ولكن يجب الحذر من تناول بعض الأجزاء من الفراخ فأنها تؤدي إلى السرطان وتؤدي إلى انخفاض المناعة وهذه الأجزاء هي رأس وذيل وجلد ورئة الفراخ وسوف نوضح كيف تضر هذه الأجزاء صحة الإنسان من خلال هذا المقال إلى جانب طريقة غسل الدجاج.

قطع الفراخ المضرة التي تسبب السرطان

يتناول الكثير منا الدجاج بصفة مستمرة وهناك بعض الأجزاء بها يتناولها الكثير من الناس دون أن يعرفوا ضررها وهذه الأجزاء سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

رأس الدجاج: يقوم الكثير من الأشخاص بتناول راسها وتحتوي على بعض الإنزيمات المسممة التي عندما يتناولها الناس تسبب لهم أضرار كثيرة مثل انتشار البكتيريا داخل المعدة وسرطان القولون.

جلد الفراخ: يعشق الكثير من الأشخاص جلد الفراخ المقرمش عند تحميره ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تسبب زيادة الكوليسترول في الدم وتؤدي إلى ضعف عضلة القلب وحدوث الجلطات الدماغية وتضعف من صحة الإنسان ومناعته.

ذيل الفراخ: يكون الذيل من الإجزاء المتصلة بالورك وعند تناولها تكون مليئة بالبكتيريا وتنتقل إلى المعدة وتسبب التسمم والغثيان والقيء.

رئة الفراخ: يتناولها البعض ظنا بان طعمها يكون مشابة لطعم الكبدة ولكنها تحتوي على فطريات تؤثر على صحة الأنسان والجهاز المناعي الخاص به.

طريقة غسل الفراخ

قبل أن نقوم بعملية الطهي يجب أن نقوم بغسل الدجاج جيدا ويجب عدم استخدام الماء حتى لا يؤدي إلى انتشار البكتيريا والجراثيم وسوف نوضح طريقة غسل الدجاج الصحيحة من خلال النقاط التالية..