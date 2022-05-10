ما لا تعرفه عن المعجزة الموجودة في عصيان البامية..مكنتش اعرف انه كنز شاهدي ماذا فعلت عصيان البامية

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ما لا تعرفه عن المعجزة الموجودة في عصيان البامية، إن البامية من الخضروات المميزة التي يفضلها الجميع، وذلك لأنها صحية للغاية، حيث أنها تحتوي على فيتامين الف، وفيتامين باء، والكثير من الفيتامينات الاخرى، وهي تدخل في الكثير من الوصفات المتمثلة في الجلد والشعر، وهي لها دور مهم في المحافظة على طول الشعر، وزيادة كثافته، كما انها تنظف فروة الرأس، وتخلصك من القشرة الموجودة فيها، وهي تحمي الشعر، و تمده بالمعادن التي يحتاجها. ما لا تعرفه عن المعجزة الموجودة في عصيان البامية قديجهل الكثير اهمية وفوائد اعواد البامية والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهيمتها وفوائدها

فوائد أعواد البامية للشعر

فن أعواد البامية لها العديد من الفوائد للشعر، حيث أنها تحميه من التلف، و تمده بما يحتاج إليه من الغذاء.

ويتم تحضير هذه الخلطة الرائعة من خلال احصار اعواد البامية، وزيت الزيتون، وزيت اللوز الحلو.

حيث يتم وضع العدان في الخلاط، وإضافة ملعقة من زيت الزيتون عليها، وبعض من قطرات زيت اللوز الحلو.

ويتم خلطهم جيدا للحصول على قوام مناسب، وبعد ذلك يتم غسل الشعر وتجفيفه.

ووضع هذهى المكونات عليه بشكل كلي، وتركها لمدة ساعة الا ربع، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو القوي.

وتكرر الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على شعر ناعم ومثالي. أهمية عصيان البامية إن أعواد البامية لها أهمية كبيرة، حيث أنها تحتوي على فيتامين أ الذي له دور كبير في المحافظة على الشعر من التلف.

كما أنها تساهم في فرد الشعر، وتعطيه لمعان، وهو يغذي الشعر، ويخلصه من التلف.

ويساهم في نمو الشعر، ويحارب ترقق المبكر، وهي تؤخر ظهور الشيب، وتخلصك من التجاعيد.

وتقضي على القشرة التي توجد في فروة رأسك، مما ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس. هل يمكن صناعة الكيراتين في المنزل؟ نعم يمكن صناعة الكيراتين الطبيعي في المنزل من خلال

وضع ملعقة وزيت الزيتون مع ملعقة من النشاء وملعقة من زيت الخروع.

و خلطهم بشكل دائم، وبعد ذلك وضعه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم غسل الشعر بالشامبو.

وتجفيفه جيدا للحصول على النتائج المذهلة، ويفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على شعر صحي خالي من المشاكل.

والابتعاد عن المواد الكيميائية التي تضر الشعر، وتسبب تقصفه. عمر شويل - جدة ما لا تعرفه عن المعجزة الموجودة في عصيان البامية..مكنتش اعرف انه كنز شاهدي ماذا فعلت عصيان البامية - ثقفني

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