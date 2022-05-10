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مقرمش وخطير.. مخلل الخيار في البيت تعد طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل هي وصفة شهيرة ومطلوبة جدًا بين ربات البيوت، حيث أن الخيار المخلل هو من أفضل أنواع المخللات والتي هي مقبلات رئيسية لا غنى لنا عنها وخاصة عند تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة والمشويات ويمكنك تناول المخلل مع أي أطعمة فهو يقبل أي شيء، ولكن أحيانًا تواجه ربة المنزل مشكلة عند تخليل المخلل عند تحضيره في المنزل فيجب الاهتمام بالخطوات التي سنقوم بتوضيحها بشكل دقيق حتى لا تفسد الوصفة. طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل مكونات عمل المخلل:- اثنان كيلو من الخيار الرفيع والصغير الحجم.

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء الفاتر.

فلفل حار أحمر.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب كبير من الملح الأبيض.

ثلاثة فصوص من الثوم كبير الحجم.

ورق شبت. طريقة التحضير قومي بغسل الخيار أولًا حتى يصبح خالي من الأتربة والجراثيم الدقيقة الغير مرئية الموجودة عليه.

أضيفي الخل والماء والملح إلى برطمان بلاستيكي حجمه مناسب ثم قومي بتقطيع الخيار و إضافته إلى البرطمان.

بعد ذلك قومي بإضافة ورق الشبت إلى البرطمان وقلبي المكونات جيدًا ثم قومي بصّب الفلفل الحار و قومي بالتأكد من عدم وجود هواء في البرطمان وأحكمي غلقه.

اتركي البرطمان مغطى تمامًا لعدة أيام وليكن أسبوعين قبل فتحه وحتى ينضج الخيار تمامًا ويصبح مخللًا ثم قومي باستخدامه وتقديمه كما ترغبين.

يجب أن تقومي بإزالة الريم الأبيض الذي يتراكم على الخيار بعد تخليله حيث إنه يساهم في تعفنه وقت أطول ويمكنك وضع الشبت وورق العنب حتى يعطي الأكسجين الذي يسهل من امتصاص الهواء داخل البرطمان. كيفية تخزين الخيار المخلل يجب وضع البرطمان في ماء مغلي لمدة خمس دقائق قبل تخزينه لمدة أسبوعين.

ضعي البرطمان في غرفة درجة حرارتها دافئة وليست حارة أو باردة.

انتظري يومين على فتح البرطمان حتى لا يفسد من عملية التخمير عند فتحه بعد دقائق أو ساعات قليلة من تخزينه.

من الأفضل وضع الخيار المخلل في الثلاجة بعد فتحه حتى لا يفقد نكهته وطعمه. عمر شويل - جدة مقرمش وخطير.. مخلل الخيار في البيت واسرار وطريقة التخزين مثل الجاهز - ثقفني

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