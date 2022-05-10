نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز أغلي من الذهب داخل تفل القهوة وانتي بترميه شوفي استخدامته السحرية مش هتستغني عنه أبدا !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من المشروبات الشعبية التي يحبها الجميع ويتم تناولها بكثرة خلال اليوم وهي لها العديد من الفوائد الصحية للجسم وحتى لتفل القهوة التي يتم التخلص منه العديد من الفوائد الأخري للبشرة وللشعر فهي تعد كنز طبيعي يمكن استخدامه للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة, ولكن لا يعرف الكثير كيفية استخدام تفل القهوة للأستفادة منه بأكبر قدر للبشرة, ولذلك سنوضح خلال لسطور التالية كيفية استخدام تفل القهوة للبشرة لتبيضها والتخلص من التجاعيد.

خطوات عمل خليط تفل القهوة لتفتيح البشرة وعلاج البقع

تفل القهوة يحتوي على مواد مضادة لعملية الأكسدة التي تتعرض لها البشرة وبالتالي فهو يزيد من فرصة إفراز الخلايا للكولاجين في البشرة, كما أنه يساعد في عمل عملية تقشير خفيف للبشرة دون التسبب في تجريح البشرة ويزيل طبقات الجلد الغامقة ويعالج الحبوب الموجودة في الجلد, ويساعد في جعل البشرة صافية وخالية من أي تجاعيد أو بقع, ويمكن استخدامه كالتالي:-

نقوم بتجفيف تفل القهوة والأحتفاظ به في عبوة نظيفة لأستخدامه بشكل مستمر.

نستخدم معلقتين منها ونضع عليهم معلقة دقيق ومعلقة نشا, ونضيف عليهم معلقة زبادي.

نقلب كل المكونات معًا وبعد ذلك نفرده على البشرة ويجب أن تكون مغسولة وخالية من أي دهون أو أوساخ.

نتركه حتى يجف وبعد ذلك نفرك البشرة برفق بالخليط ونغسل البشرة بالماء.

ماهي الاستخدامات الشائعة للأستفادة من تفل القهوة

يمكن استخدام تفل القهوة في عمل مقشر طبيعي للشفاة حيث أنه يعمل على التخلص من الجلد الميت المتراكم عليها والذي يجعلها متشققة وباهته ويجعل الشفتين لونهما وردي وجميل ويتم ذلك بخلط معلقة زيت زيتون مع معلقة تفل قهوة ونقلبهم ونستخدمهم على الشفاة ويتم عمل حركات دائرية بهم على الشفاة لخمس دقائق ونشطف الشفاة، يمكن استخدام تفل القهوة لعمل خلطة للتخلص من علامات تمدد الجلد الحمراء التي تسبب إزعاج للكثير وذلك لأنها تنشط تدفق الدم لخلايا الجلد وتجعل الجلد مشدود وتزيل هذه العلامات ويتم استخدامها مع جل الصبار وندلك بها الجلد عشر دقائق ونزيلها من الجلد.