هتشد وتنور بشرتك.. صابونة لبان الدكر العجيبه لشد البشرة وازالة الترهلات والتجاعيد والجلد الميت

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هتشد وتنور بشرتك.. صابونة لبان الدكر العجيبه لشد البشرة تعد صابونة لبان الذكر لشد البشرة هي صابونة شهيرة جدًا ومنتشرة بكثرة في هذه الفترة وخاصة بين الفتيات، حيث أن اللبان الذكر هو من المكونات الطبيعية التي حتتوي على نسبة كبيرة جدًا من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وتجاعيدها وهو نبات طبيعي مشهور منذ القدم وله فوائد عديدة بالنسبة للجسم وخفض الوزن وكذلك لعمل وصفات طبيعية للعناية بالشعر والبشرة، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة عمل صابون لبان الذكر الطبيعية. فوائد صابونة لبان الذكر لشد البشرة تعمل صابون اللبان الذكر على معالجة الكثير من مشاكل البشرة المختلفة وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة المختلفة.

تتميز الصابون بأن تكلفتها بسيطة ومناسبة لجميع الفئات المجتمعية وذلك يجعلك تقومين بشرائها خاصة وأنه لابد وأن تكون موجودة في كل بيت.

الصابونة مناسبة لكافة الأعمار والفئات العمرية وتحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة ويقاوم التجاعيد وآثار الشيب على الوجه.

تساهم في تفتيح البشرة وتعزيز الدورة الدموية في الوجه ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها بسبب انتشار الدم في كل أنحاء البشرة.

تعالج البشرة أي اسمرار موجود في البشرة ويحد من البقع الداكنة ويقلل من ظهورها خاصة والاسمرار الذي يظهر مع التقدم في السن.

تهدئ من الالتهابات التي تصيب الوجه وتحد من وجود تورم وتحمي من لدغات الحشرات وتعمل على الإسراع من التئامها وشفائها. كيفية تحضير صابون اللبان الذكر مكونات الوصفة:- منقوع اللبان الذكر.

ملعقتان من الجلسرين ومثلهما من زيت جوز الهند.

ماء رد.

صابون زيتون مطحون.

عصير ليمون.

زيت اللافندر الطبيعي. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بإحضار وعاء مناسب ونظيف تمامًا ثم قومي بإضافة النشا والجلسرين وقلبي المكونين جيدًا ثم قومي بإضافة كل الزيوت الموجودة في المكونات وقلبي جيدًا.

بعد أن يصبح قوام الخليط كريمي قليلًا قومي بوضعه في علبة نظيفة وضعيه في الثلاجة لمدة يومين حتى تتجمد وتصبح صابونة متجمدة.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة واستخدمي الصابونة في أي وقت ومن الأفضل استخدامها يوميًا والنتائج تظهر بعد أول استخدام. عمر شويل - جدة هتشد وتنور بشرتك.. صابونة لبان الدكر العجيبه لشد البشرة وازالة الترهلات والتجاعيد والجلد الميت - ثقفني

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