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“كعبك هينور” الجلسرين والليمون دهنه واحده قبل النوم تعد وصفة الملح لتنعيم القدمين هي وصفة من أفضل وصفات تقشير الجلد الميت وليست فقط لتقشير القدمين وتنعيمها وإنما يمكنك استخدامها في عمل كل أنواع السكرابات، وتعددت أسباب تشقق القدمين ولكن نتيجته واحدة وهي أن الوقوف يصبح صعبًا والسير لمسافات طويلة مؤلم كما أنه قد يصاحبه خروج بعض الدم من الفتحات ومظهر القدمين يكون مزعجًا، ولذلك يجب أن تقوم بعمل سكراب يومي لقدميك مع الاهتمام بترطيبهما. طريقة عمل وصفة الملح لتنعيم القدمين مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

عدة قطرات من ماء الورد.

نصف كوب كبير من عصير الليمون.

ماء دافئ. طريقة التحضير:- أحضري وعاء بلاستيكي كبير يمكنه استيعاب قدميك وقومي بوضع الماء الدافئ وبه كل المكونات وقلبيهم جيدًا حتى تذوب في بعضها البعض.

ضعي قدميك في الخليط في الماء لمدة نصف ساعة ثم قومي برفعها ورطبيها بكريم مرطب مناسب وقومي بارتداء جوارب قطنية أثناء الليل واستمري على هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين أو شهر. وصفة الزنجبيل لتنعيم الكعبين المكونات:- ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المطحون.

ست ملاعق كبيرة من بروكسيد الهيدروجين.

ماء دافئ أقرب إلى السخونة. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بإضافة المكونات كلها في وعاء بلاستيكي كبير أو في حوض الاستحمام ثم قومي بوضع قدميك بداخلها واتركيها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

جففي قدميك بعد ذلك وقومي بترطيبهما بكريم مرطب وارتدي الجوارب قبل النوم ويمكنك تكرارها مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد. وصفة الموز لتنعيم القدمين مكونات الوصفة:- حبة موز كبيرة.

ثمرة أفوكادو. طريقة التحضير:- اهرسي الموز جيدًا مع الأفوكادو بداخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة طرية ولينة.

بللي قدميك قليلًا ثم ابدئي في فرد الخليط على قدميك حتى كاحلك واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بتقشيره من على قدميك.

قومي بشطف قدميك من الخليط جيدًا بماء بارد ثم قومي بتجفيفه وبعد ذلك قومي بترطيبه بنوع كريم مرطب مناسب وكرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا. عمر شويل - جدة "كعبك هينور" الجلسرين والليمون دهنه واحده قبل النوم مباشرة والنتيجة خطيرة من اول استعمال - ثقفني

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