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طريقه جهنمية.. لتبييض المناطق السوداء في الجسم إليكم أفضل طرق طبيعية لتبييض المناطق الغامقة والاسمرار في الجسم، فكل فتاة تحب أن تظهر بشكل أنيق وناعم وخاصة أمام زوجها أو في الحفلات بينها وبين أصدقائها، ويحدث الاسمرار ويظهر في الكثير من المناطق في الجسم وخاصة المنطقة بين الفخذين ومنطقة تحت الإبطين، ويمكنك تفتيح هذه المناطق بوصفات طبيعية بدون أي مواد كيميائية قد تكون ضارة بصحة الجلد وهذا هو موضوع مقالنا اليوم وما سنقوم بطرحه لكم في السطور التالية. طرق طبيعية لتبييض المناطق الغامقة يعد مكون بيكربونات الصوديوم أو ما يُعرف باسم “صودا الخبز” هو من أفضل المكونات التي لها قدرة كبيرة في التخلص من الجلد الميت وإزالته من على الجلد.

حيث يتم استخدامه في عمل وصفات طبيعية تساهم في تفتيح البشرة والجسم والتخلص من المناطق الداكنة والتخلص من الاسمرار.

قومي بوضع ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم ولتران من الماء الفاتر وملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض وقلبيهم جيدًا.

قومي بوضعهم داخل وعاء بلاستيكي مناسب وقومي بدهن المنطقة المراد تفتيحها واتركيها لمدة ربع ساعة تقريبًا.

وافركي مع النقع حتى تجدي أن الجلد بدأت يذوب.

اكشطي الجلد الزائد من على المنطقة بالمبرد أو بالحجر الطبيعي ويمكنك تكرار هذه العملية مرة واحدة يوميًا .

مع الحرص على ترطيب المنطقة بعد تنظيفها من الخليط. وصفة عصير الليمون يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من الحمضيات وفيتامين سي الذي يعمل على تقوية خلايا الجلد ويعمل على تجديدها باستمرار.

قومي بتحضير الوصفة بقسم ثمرة ليمون إلى قسمين ثم قومي بفرك المنطقة المراد إزالة الاسمرار منها واستمري على ذلك عدة دقائق بالفرك.

اتركي الليمونة على المنطقة لمدة تتراوح بين عشر إلى خمسة عشر دقيقة.

ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا بماء فاتر ويمكنك استخدامه

قومي بتقطيع الليمون لنصفين ثم قومي بفرك الاجزاء الداخلية من الجسم للتخلص من السواد.

يُترك الليمون على الجلد لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة و من ثم تُشطف المنطقة بالماء الدافئ و يمكنك اتباع هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة طريقه جهنمية.. لتبييض المناطق السوداء في الجسم الابطين والاكواع والركب والبشرة في دقائق - ثقفني

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