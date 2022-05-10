اسرار المغربيات.. شعرك هيطول للركب الحلبه والحناء خلطة المعجزات لتطويل الشعر جربيها واحكمي بنفسك

اسرار المغربيات.. شعرك هيطول للركب الحلبه والحناء إن شعر المرأة هو تاجها وهو الجزء المتوج لجمالها، ولهذا تحرص كل النساء على صحة شعرها ونموه وحيويته وتغذيته بالشكل المناسب من خلال عمل وصفات وخلطات طبيعية تقوم بتغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف، وتعمل هذه الوصفات على منع تقصفه وظهور الهيشان كما تعمل على زيادة نعومة ولمعان الشعر، ومن أشهر الوصفات الفعالة في تغذية الشعر والبشرة هي الوصفات المغربية والزيوت المغربية، فمن خلال هذا المقال نتعرف على أشهر الوصفات المغربية لنمو وتطويل الشعر.

وصفة الحلبة والحناء لتطويل الشعر

تُعد تلك الوصفة من أبرز الوصفات الفعالة لإطالة الشعر وزيادة نموه، ولكن هذه الوصفة لا يجب أن تطبق مع الشعر المصبوغ لأن الحناء تقوم بتغير لون الشعر، وتتكون الوصفة كالآتي:

المكونات:

كوب صغير من الحناء.

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث معالق من الحلبة الحصى.

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار نضع الماء والحلبة ليغلو معاً وينضج حبوب الحلبة وتتبخر المياه الزائدة.

ثم نضيف القهوة للتخلص من رائحة الحلبة وتترك تغلي لمدة دقيقتين مرة أخرى.

نقوم بتصفية الحلبة من الماء ووضع الخنه في هذه المياه وتقليبها جيداً.

ثم نضيف القهوة للتخلص من رائحة الحلبة وتترك تغلي لمدة دقيقتين مرة أخرى. نقوم بتصفية الحلبة من الماء ووضع الخنه في هذه المياه وتقليبها جيداً. ثم نقوم بوضعه على الشعر مع التدليك برفق، وتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين

نغسله بالطريقة المعتادة جيداً للتخلص من آثار الحناء ويفضل ترطيبه بعمل حمام كريم للشعر حيث إن الحناء تسبب جفاف الشعر.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

وصفة زيت الأرغان لتطويل الشعر

إن زيت الأرغان من الزيوت المغربية الشهيرة التي أثبتت قدرتها الكبيرة على تغذية الشعر، حيث إنه يعمل على اختراق طبقات الشعر الخارجية ويصل إلى الطبقات الداخلية، ويتغلغل إلى فروة الرأس يعمل على إنباته وتقوية الجذور، ويمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة مثل أن تقوم باستعماله كحمام زيت وتدهن على شعرك لمدة 3 ساعات وبعد ذلك غسله بالطريقة المعتادة، أو من خلال وضعه على الشامبو وغسل الشعر به، وإذا كان شعرك تالف جدا قومي بوضعه بعد الغسل الشعر كدهان مغذي ويترك عليه بدون غسله.