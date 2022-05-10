اقوى كريم تفتيح للبشرة البانثينول والنشا معجزة للحصول على بشرة ناصعة البياض لن تتخيلي النتيجه

اقوى كريم تفتيح للبشرة البانثينول والنشا يعد كريم البانثينول من أفضل الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وتزداد فاعلية هذا الكريم عند إضافة النشا إليه فيصبح كريم سحري في معالجة التصبغات وشد البشرة ونضارتها والكثير من الفوائد التي نتعرف عليها جميعا من خلال هذا المقال بالإضافة إلى طريقة تحضير كريم النشا والبانثينول.

اقوى كريم تفتيح للبشرة البانثينول والنشا

إن كريم البانثينول يُعد مثاليًا في معالجة مشكلات البشرة المختلفة وذلك راجعًا إلى احتوائه على فيتامين ب5 اللازم لصحة ونقاء البشرة حيث يعمل على تجديد خلاياها بالإضافة إلى ترطيب البشرة وتنعيمها، أما النشا هي مكون طبيعي تعمل على شد البشرة وإزالة البقع والنمش والبثور وخلطهم معاً يفيد البشرة بشكل كبير وأبرز فوائدها كالتالي:

هذا الكريم يعالج ظهور التجاعيد والخطوط الصغيرة ويمنع ظهورها.

يعمل على توحيد لون البشرة ومعالجة اسمرار المناطق الحساسة والوجه.

كما أنه يعمل على تقشير البشرة بدون حدوث التهابات ولا جفاف لها.

بالإضافة إلى أنه يزيل البثور السوداء وآثار الحبوب.

كما يعالج تشققات القدمين ويزيد من نعومتها.

إضافة إلى كونه يعمل على موازنة دهون البشرة بحيث لا تكون جافة ولا دهنية.

يعالج حبوب الشباب وإخفاء آثارها من الوجه.

طريقة عمل كريم البانثينول والنشا

جميع المكونات المستخدمة في هذه الوصفة طبيعية وتحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن التي يحتاج إليها الجلد وتعمل على تعزيزه وتناسب جميع انواع البشره وتتمثل هذه المكونات فيما يأتي:

المكونات:

ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير: