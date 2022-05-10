نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا حضري اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد يدوم 24 ساعة بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي
مزيل عرق طبيعي، مزيلات العرق الصناعية تحتوي على مواد كيميائية تسبب الإصابة بأمراض هائلة، والاستمرار في استخدام هذه المزيلات يسبب مشاكل صحية كثيرة للإنسان، كما تسبب تكوين طبقات سوداء تحت الأبط، لذلك يفضل الكثير استخدام المزيلات الطبيعية التى تكون مكوناتها طبيعية وغير ضارة على البشرة، وتساعد على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، وليمكنك صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل تابعوا السطور التالية.
طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي
لضمان رائحة الجسم العطرية طوال فصل الصيف، لابد من استخدام مزيلات العرق، وخاصة عند الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس مباشرة، واستخدام المزيلات الطبيعية تساعدك على التخلص من رائحة العرق الكريهة، وكذلك الحفاظ على بشرة الجسم من السواد، ويمكن تحضير مزيل العرق الطبيعي من خلال المكونات التالية.
المكونات
- 2 ملعقة من زبدة الشيا.
- زيت برتقال.
- زيت جوز الهند ملعقتين كبيرتين.
- 3 ملاعق من صودا الخبز.
طريقة تحضير الكريم
زبدة الشيا من المكونات التي تساعد على منع التعرق بشكل كثير، كما يساعد زيت البرتقال على تعطير الجسم ومنع الروائح الكريهة، حيث أن الوصفة مكونة من زيوت طبيعية تساعد على تغذية البشرة، ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال إتباع الآتي.
- أولاً نقوم بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي.
- نضيف زيت البرتقال وصودا الخبز إلى المكونات السابقة.
- بعد مزج جميع المكونات يتم وضعها في برطمان زجاجي ويوضع في الثلاجة لعدة ساعات.
- بعدها يصبح مزيل العرق جاهز للاستخدام.
طريقة عمل مزيل عرق بزيت جوز الهند
المكونات
- نصف كوب من زيت جوز الهند.
- شمع العسل نصف كوب.
- ربع كوب من النشا.
- كوب من الطين.
- قطرات بسيطة من زيت الشاى.
- ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم إذابة زيت جوز الهند والسمع على النار.
- نضيف النشا والطين وصودا الخبز إلى زيت جوز الهند والشمع على النار.
- نستمر في تقليب جميع المكونات حتى تذوب.
بعدها يرفع الخليط من على النار ويتم إضافة زيت الشاى.
- نضع المزيل في عبوة نظيفة متخصصة في الثلاجة لعدة ساعات.
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