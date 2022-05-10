اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استعمال

يحتاج الشعر المجعد والخشن إلى عناية مضاعفة ليصبح ناعم الملمس، حيث يسبب معاناة شديدة للفتيات عند تمشيطه، كما يجعل مظهر الفتاة الخارجي غير جمالي، والكثير من أصحاب الشعر الخشن يلجأون إلى عمل كيراتين للشعر أو بروتين، للتخلص من مشكلة الخشونة، ولكن بعد فترة تسبب المواد الكيميائية المتواجدة في الكيراتين والبروتين ضعف بصيلة الشعر وتساقطه وجفاف فروة الرأس، لذلك إتباع الوصفات الطبيعية في فرد الشعر تعد الطريقة الأمثل لحماية الشعر من التهالك، لذا سوف نذكر لكم أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد على فرد الشعر الخشن.

طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

الحليب من المشروبات المغذية للجسم، وينصح الأطباء الجميع بتناول كوب من الحليب بشكل يومي لبناء جسم وعضلات صحية، كما يدخل الحليب في وصفات الأطعمة والبشرة والشعر، فهو يحتوي على بروتينات تساعد على تغذية بصيلات الشعر، ويتم تحضير وصفة الحليب من خلال توافر المكونات التالية.

المكونات

حليب نصف كوب.

نصف كوب من الماء.

زجاجة مياه رذاذ.

طريقة تحضير الوصفة

يساعد الحليب على ترطيب الشعر وسهولة تمشيطه، فهو يقضي على تقصفات الشعر والخشونة، ويسهل من عملية الفرد، كما إنه من المكونات السحرية التى تفيد فروة الرأس ويقلل من التهاباتها، ويتم فرد الشعر الخشن من خلال استخدام الحليب واتباع ما يلي.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب والماء ونقلب المكونات.

نضع الماء والحليب في الزجاجة الرذاذ.

نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه وبدء رش الحليب والماء عليه.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

بعدها يغسل الشعر بالماء والشامبو.

وصفة خل التفاح لفرد الشعر الخشن

المكونات

ملعقتين من خل التفاح كبيرتين.

كوب من الماء.

زجاجة رذاذ.

طريقة تحضير الوصفة