اسرار نجاح البسبوسة هتطلع معاكي ولا الحلواني بطريقه سهله ومكونات مظبوطة

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اسرار نجاح البسبوسة هتطلع معاكي ولا الحلواني إن البسبوسه من ألذ الحلويات الشرقية المحببة لكثير من الناس الأطفال والكبار، ولكن كثير من النساء تفشل في صنعها حيث لها بعض التفاصيل الصغيرة التي تفرق في قوامها وطعمها ومن خلال هذا المقال نتعرف على طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة الطرية الناعمة بقوام متماسك. اسرار نجاح البسبوسة هتطلع معاكي ولا الحلواني مكونات الشربات كوب كبير من السكر.

كذلك كوب كبير من الماء.

عصير نصف ليمونة.

اي منكهات مفضلة لك مثل الفانيليا او ماء الورد. مكونات عمل البسبوسه كوب كبير من السميد الخشن.

إضافة إلى كوب صغير من السكر الناعم.

كوب كبير من الزيت.

علبه زبادي صغيره.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

معلقة كبيرة بيكنج بودر. طريقة عمل الشربات قبل البدء في عمل الشربات يجب التنبيه ان شربات البسبوسه خفيف القوام.

قومي بوضع السكر والماء ونتركهم حتى تمام الغليان على نار هادئة.

نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة دقيقتان، ثم نضع الفانيليا او ماء الزهر.

نطفي النار ونتركه يبرد قليلاً. طريقة عمل البسبوسه احضري وعاء عميق وقومي بوضع السميد والزيت وافركيها جيداً حتى يتشرب السميد كل الزيت جيدًا.

ضيفي كل المكونات الأخرى وقلبيها بسيط حتى تمتزج فقط.

ادهني صينية متوسطة الحجم بالسمن جيداً وضعي فيها عجينه البسبوسه.

في فرن ساخن مسبقًا قومي بوضع البسبوسة لمدة 40 دقيقة او الى ان تاخذ لون ذهبي غامق.

اخرجيها من الفرن وضعي عليها الشربات وقطعيها بالشكل المرغوب ودخليها الفرن المطفي مرة اخرى لمدة 5 دقائق. طريقة عمل البسبوسه بدون زبادي المكونات: كوب كبير سميد خشن.

كذلك كوب سكر.

كوب جوز هند.

إضافة إلى كوب لبن بودرة.

كوب زيت.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوبان من الشربات.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير: في وعاء عميق ضعي كل المكونات الجافة السابق ذكرها.

اخلطي كل المكونات جيداً.

قومي بإضافة المكونات السائلة وقلبيها برفق لمجرد الامتزاج فقط وليس العجن.

اتركي هذا الخليط لمدة ساعة ليرتاح.

في صينية متوسطة الحجم مدهونه بالسمن جيداً يتم وضع هذه العجينة.

في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط يتم إدخال البسبوسه.

تترك لمدة 30 دقيقة أو حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.

أخرجيها من الفرن واسكبي عليها الشربات المعد مسبقاً وتركها 40 دقائق لكي تمتصه

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