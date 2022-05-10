نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من التسوس.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان، عند تناول الأطعمة والمشروبات وعدم غسل الأسنان بالفرشاة بشكل يومي، نجد تراكم الطبقات الصفراء والجير على الأسنان من الخارج والداخل، وتزايد هذه الطبقات الصفراء تسبب تحول الأسنان إلى اللون الأسود، مما يسبب الضيق للجميع، وخاصة أن الأسنان تمثل الوجهة المشرقة في الوجه عند الإبتسامة، وأحياناً يستخدم الكثير معجون الأسنان للتخلص من هذه الطبقات الصفراء، ولكن لا تختفي بسهولة، ويحتاج الجميع إلى وصفات سحرية لإعادة بياض الأسنان، لذلك يبحث الكثير عن أسرع الوصفات الطبيعية التى تعالج طبقات الأسنان الصفراء والسوداء، وتعيد للأسنان جمالها وبياضها، وهذا ما سوف نوضحه خلال هذا المقال.

طريقة تبيض الأسنان بصودا الخبز

تراكم طبقات الجير على الأسنان يسبب نمو البكتيريا ويفقد الإنسان ابتسامته، وتراكمه يسبب إصابة الأسنان بالتسوس الشديد الذي يسبب الشعور بآلام شديدة، لذلك لابد من تنظيف طبقات الجير أول بأول لتجنب تسوس الأسنان، ويعتبر صودا الخبز من أفضل المكونات التي يمكن من خلال تجربتها التخلص من هذه الطبقات نهائيا، ونحتاج إلى المكونات التالية لاستخدام الوصفة.

المكونات

ملعقة من صودا الخبز كبيرة.

معجون أسنان حسب الاستخدام.

فرشاة تنظيف أسنان.

طريقة تحضير الوصفة

تدخل صودا الخبز في تحضير المعجنات، كما تدخل في وصفات تنظيف الأسنان التى تقضي على لوحة الصفار، وتجعل الأسنان ناصعة البياض، فهي متوافرة في جميع المطابخ ولا تستغني عنها الأمهات، وتحضر الوصفة ويتم استخدامها من خلال إتباع الآتي.

أولاً نحضر فرشاة الأسنان ونغمسها في صودا الخبز وبعدها نضع عليها طبقة من معجون الأسنان.

نبدأ في تمرير الفرشاة على الأسنان من الأعلى إلى الأسفل.

نكرر عملية تنظيف الأسنان وبعدها نغسل الأسنان بالماء.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة قشور البرتقال لتبيض الأسنان

يحتوي قشر البرتقال على فيتامين سي وفيتامين ج وكالسيوم، الذين يحاربون البكتيريا المتراكمة في الفم، حيث يتم استخدام قشر البرتقال الطازج وذلك لتنظيف الأسنان من خلال إتباع ما يلي.