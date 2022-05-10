اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد من أول استعمال

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كريم كوري لتفتيح البشرة النقية البيضاء تزيد من الجمال الأنثوي للفتاة، وتجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، ومن أكثر الفتيات التى يمتلكن بشرة بيضاء ومشرقة ولامعة الفتيات الكوريات، لذلك يبحث جميع الفتيات عن الطرق التى تستخدمها الفتيات الكوريات لعلاج مشاكل البشرة، حيث هناك سر في الوصفات التى تستخدمها الفتيات الكوريات في تنظيف البشرة من الأماكن الداكنة والرؤوس السوداء حتى تصبح البشرة صافية كالحليب، لذا سوف نوضح لكم أفضل الوصفات الكورية التي تقضي على شوائب البشرة وتجعلها أكثر بياضاً ونقائاً وجمالاً.
طريقة عمل اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة
ويمكنك إتباع هذه الوصفات لتصبح روتينك اليومي، للحفاظ على البشرة بشكل دائم، ومكونات الوصفة هي.
المكونات
- ملعقتين من الحليب كبيرتين.
- قطرات بسيطة من زيت الليمون.
- ست حبات من الفراولة.
طريقة تحضير الكريم
لتحصلي على بشرة بيضاء اللون ونقية من أي أتربة ورؤوس سوداء، عليكِ إتباع الخطوات التي سوف نوضحها، لتحضير الوصفة الكورية وتطبيقها على بشرة الوجه لعلاج مشاكلها، ويتم تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع الآتي.
- أولاً يتم هرس حبات الفراولة.
- نضع الحليب وقطرات زيت الليمون على الفراولة ونقلب جميع المكونات.
- نستخدم فرشاة الوجه في فرد الخليط على البشرة.
- نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.
- بعدها يتم غسل البشرة بالماء وتجفيفها.
وصفة الأرز والنشا لتبيض البشرة
يساعد الأرز على تنقية البشرة وتوحيد لونها، فهو يحتوي على فيتامينات هامة تساعد على تغذية بشرة الوجه، كما أن الشاي الأخضر يقضي على الأماكن الداكنة تحت العينين، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- نحتاج كوب من الأرز.
- ظرف من الشاي الأخضر.
- ملعقة من نشا الذرة كبيرة.
- كوب من الماء الدافئ.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم وضع الماء الدافئ على الأرز ونقلب حتى يصبح الماء أبيض اللون.
- بعدها يتم وضع الشاي الأخضر إلى ماء الأرز ونضع الخليط على النار.
- نضيف النشا إلى الماء حتى يصبح القوام كريمي.
- نترك الخليط حتى يبرد وبعدها نقوم بفرده على الوجه.
- يتم ترك المزيج على البشرة حتى يجف وبعدها يغسل بالماء البارد.
- نكرر الخليط مرة كل أسبوع.
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