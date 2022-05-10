نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة المصرية أعملي المش الفلاحي في البيت على أصوله بمقادير وملح مظبوط والطعم يجنن في المقال التالي

طبق المش الفلاحى لا أحد يختلف على طعمه الجميل واللذيذ ولا يخلو أي منزل من طبق المش الفلاحى، ويوجد فى كثير من البيوت المصرية، ودائما يوجد فى منزل بيوب الفلاحين ويفضل تناوله كثير من الأسر المصرية فالمش طبق أساسي فى وجبة الإفطار مع الفطير المشلتت وطبق العسل الأبيض وطبق العسل الأسود بالطحينة والجبنة البلدى، وتتميز الفلاحين بأنها تجيد في طريقة إعداد المش الناضج الفلاحى الجميل وبلونه الأصفر البنى وبطعمه المالح القوى، والمش له رائحة نفاذة قوية وجميلة ومميزة تجعل الكثير من الناس بتفتح شهيتهم، وكثير من الناس يعتبر طبق المش غذاء أساسي فى وجبة الغذاء، وكان قديما من الفلاحين يضعون المش فى بلاص من الفخار وكانوا يضعون فيه قشر البرتقال أو قشر اليوسفي أو الترمس وأهم شيء كانوا يضعون فيه الشطة الحمراء الساخنة لأنها تحمي المش من تجمع الديدان. مكونات طريقة عمل المش الفلاحى إثنين كوب كبير من اللبن المغلي

كيلو من الجبن القريش

كوب واحد كبير من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة الحمراء الساخنة

قشر من البرتقال

قشر من اليوسفي

حبة من الترمس

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار

إثنين ملعقة كبيرة من الطحينة

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من خميرة المش طريقة عمل المش الفلاحى أولا نحضر طبق ونضع به كيلو من الجبنة القريش ونضع عليها نصف كوب من الملح ونخلطهم جيدا ونتركهم ليلة كاملة فى الثلاجة حتى تنزل كل السوائل من الجبنة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير برطمان كبير ونظيف من الزجاج أو من البلاستيك ونضع به الجبنة القريش وإثنين كوب كبير من اللبن البارد الذى سبق غليه ثم نضع ملعقة من الشطة الحمراء وقشر البرتقال وقشر اليوسفي وحبة من الترمس وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر الحار وإثنين ملعقة كبيرة من الطحينة وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من خميرة المش ونصف كوب الملح المتبقي.

وبعد ذلك نقوم برج البرطمان جيدا حتى يتداخل الخليط مع بعض، ونترك برطمان المش مغلقة في الثلاجة مع رج البرطمان من حين لآخر وتترك لحين إستخدام أحلى وأطعم مش فلاحي. عمر شويل - جدة بالطريقة المصرية أعملي المش الفلاحي في البيت على أصوله بمقادير وملح مظبوط والطعم يجنن - ثقفني

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