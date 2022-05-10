ملعقة القرنفل المنزلية لتبييض وتنظيف الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان كاللؤلؤ

يعد القرنفل معجزة من المواد الطبيعية الجبارة التى تقضي على مشاكل كثيرة بالفم والأسنان، وهو الحل الأمثل لعلاج هذه المشاكل، فدائما يكون الإهتمام بنظافة وتبييض الأسنان من أجل الحصول على إبتسامة جميلة وبيضاء بدون إصفرار لذلك يوجد العديد من الناس الرجال والنساء وحتى الأطفال قاموا بإستخدام القرنفل لأنه منظف وغسول طبيعي وآمن، ويستخدم بدل معجون الأسنان الجاهز، وأكتشفوا بأنه له تأثير رهيب على الأسنان فوجدوا أنه يعمل على إزالة الإصفرار من على الأسنان، ويعمل القرنفل على إزالة طبقة الجير، ويعالج القرنفل ويحمى من تسوس الأسنان، ويعالج أيضا التهابات ونزيف اللثة، ويعمل القرنفل كمسكن لآلام الأسنان والضروس لأنه يعمل كبنج موضعي، وغير هذا يجعل رائحة الفم عطرة وجميلة.

مكونات طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض وتنظيف الأسنان

ملعقة كبيرة ونصف من القرنفل المطحون

ملعقة واحدة صغيرة من البيكربونات الصوديوم

ملعقة واحدة صغيرة من خل التفاح

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الفراولة

ملعقة واحدة صغيرة من قشر البرتقال المطحون

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء

طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان