بكيلو زبدة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعم وقوام احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

يدخل السمن البلدي في جميع أنواع الأكلات، فهو صحي ومفيد ويغذي الجسم، لأنه يتم تحضيره من قشطة الحليب كامل الدسم، حيث يفيد القلب ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتفضله الأمهات أكثر من استخدام السمن النباتي المهدرج الذي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك ينصح الأطباء دائما باستخدام السمن البلدي بدلاً من السمن المهدرج الضار، كما إنه يسهل تحضير السمن البلدي في المنزل بمكونات غير مكلفة ومضمونة، لتجنب شرائه من الخارج بتكاليف باهظة ومكونات غير مضمونة.

طريقة عمل السمن البلدي بكيلو زبدة

عند معرفتِك طريقة عمل السمن البلدي في المنزل، سوف تمتنعين من شرائه مرة أخرى، حيث يتم تحضيره من خلال قشطة الحليب الغير مكلفة وأسعارها في متناول الجميع، كما إنه صحي ويفيد الجسم بعناصر غذائية هامة، وأفضل بكثير من السمن النباتي الضار، ويتم تحضير السمن البلدي من خلال المكونات التالية.

كيلو من الزبدة الفلاحي.

ملعقة صغيرة من الملح.

وعاء نظيف وجاف.

ملعقة خشبية نظيفة.

طريقة التحضير للوصفة

لا يحتاج السمن البلدي إلى ساعات طويلة في عملية التحضير، حيث أنه بمجرد توافر المكونات يمكن البدء في تحضيره وتوفير الكثير من المال، وكذلك ضمان جودة السمن، بدلاً من شرائه من أماكن غير نظيفة، لذلك تتم عملية التحضير من خلال إتباع السطور التالية.

أولاً نضع الزبدة الفلاحي في وعاء نظيف وعميق على النار.

نترك الزبدة حتى تسيح وبعدها نضيف ملعقة الملح.

نزيد من درجة حرارة النار حتى تغلي الزبدة وتبدأ في تكوين طبقات بيضاء.

يتم إزالة الطبقات البيضاء من على وجه الزبدة بالملعقة الخشبية.

عندما تتحول لون الزبدة الصفراء إلى اللون الأبيض يتم رفع السمن من على النار.

يترك السمن حتى يبرد تماما وبعدها يتم تصفيته من خلال مصفى دقيق.

يوضع السمن في وعاء زجاجي نظيف ويحفظ في مكان بارد.

فوائد السمن البلدي

يتميز السمن البلدي باللون الأصفر الصافي.

رائحة السمن تكون مميزة وذات مذاق حلو.

يدخل السمن في طهي جميع أنواع الأطعمة والحلويات اللذيذة.

هناك طريقة أخري يمكن من خلالها عمل السمن البلدي عن طريق استبدال الزبدة بالقشطة ويتم استخدام باقي الخطوات السابقة التي تناولها في الوصفة الأولي حيث أن الخطوات هي هي نفسها مع اختلاف وضع القشطة مكان الزبدة وهذان الوصفتان التي قدمناها لكم من أسهل الوصفات التي يمكن عمل السمن البلدي بطعم احلي من الجاهز