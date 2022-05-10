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يميل معظم الناس إلى تناول الحلويات فلا يستطيع أحد أن يقاوم طعم الحلويات فتبحث السيدات عن طرق جديدة والتنويع في عمل الحلويات خاصة الأطفال يحبون التنويع فى أكلاتهم حتى يقبلون على تناولها فتقوم السيدات بإعداد طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي وهذه الوصفة نوع من أنواع الحلويات لأنها تحتوى على المربى، وتعتبر أيضا نوع من أنواع البسكويت لأن عند عمل العجينة ونضجها تصبح مثل البسكويت، والباستا فلورا مغذية جدا لأنها تحتوى على عدد من العناصر الغذائية المفيدة والموجودة في البيض الذى يحتوى على البروتين اللازم لبناء الجسم ويعمل على حرق الدهون ويقوي الأسنان والعظام، والدقيق يحمي الجسم من الأمراض. مكونات طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي ثلاثة حبات من البيض

نصف كوب كبير من السمنة

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر

نصف كوب كبير من السكر

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة

ذرة من الملح

كوب واحد من الماء المثلج

ثلاثة أكواب من الدقيق

للحشو

أى نوع من المربى على حسب الرغبة طريقة عمل الباستا فلورا اللذيذة بالمربي أولا نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كوب كبير من السكر ونصف كوب من السكر ثم نخلطهم حتى نحصل على خليط هش.

وبعد ذلك نضيف ثلاثة حبات من البيض واحدة تلو الأخرى مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا الجافة أو السائلة ثم نقوم بخفقهم جيدا.

ثم نضيف إلي هذا الخليط ثلاثة أكواب من الدقيق وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر وذرة من الملح ثم نضيف كوب واحد من الماء المثلج ثم نقوم بعجنهم حتى نحصل على عجينة متماسكة وطريقة.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجين إلى جزأين جزء مثلا ثلثين وجزء ثلث ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ثم نضع الجزء الأكبر في الصينية ونفردها جيدا ثم نضع عليها المربى ونوزعها على طبقة العجينة ثم نأخذ جزء العجينة الأصغر ونقوم ببشرها بالمبشرة أو يمكن عمل العجينة عل شكل شرائط ونضعها فوق المربى على حسب الشكل المرغوب ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي ثم تقطع وتقدم فى طبق التقديم. عمر شويل - جدة بمقادير غير مكلفة أعملي الباستا فلورا بالمربي بطريقة ناجحة 100% وبطعم لذيذ - ثقفني

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