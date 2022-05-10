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إليكم خلطة الخميرة والحليب لتنعيم الشعر وفرده والتخلص من تجعيداته، فالشعر الناعم هو حلم الكثير من الأشخاص فمن المعروف أن الأذواق تختلف من شخص إلى آخر فكما يحب بعض الأشخاص الشعر الناعم فهناك بعض الأشخاص الآخرين الذين يحبون الشعر الكيرلي، وفي موضوعنا هذا نناقش أفضل طريقة يمكنكم من خلالها الحصول على شعر ناعم من خلال وصفة الخميرة للتنعيم، فالخميرة من أقوى المكونات الطبيعية التي لها فوائد على صحة الشعر. طريقة تحضير خلطة الخميرة لتنعيم الشعر مكونات الطريقة:- كيس خميرة فورية جاهز.

ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

حبة بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة نشا ذرة.

زيت خروع – زيت زيتون – زيت ياسمين. طريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء بلاستيكي عميق وقومي بوضع المكونات السابقة كلها بداخله وقلبيهم جيدًا بملعقة معدنية أو يمكنك استخدام المضرب الكهربائي اليدوي.

بعد أن تخلطي المكونات جيدًا قومي بغسل شعرك ثم قومي تصفيفه وقسميه إلى حوالي أربع أقسام متساوية ثم ابدئي في فرد الخليط على شعرك.

ثم قومي بتصفيف شعرك وارفعيه على شكل كعكة حتى يساهم في الفرد ثم غطيه لمدة ساعة على الأقل ثم قومي بغسل شعرك بعدها.

يمكنك تكرار هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تحصلي على أفضل نتائج والنتائج تظهر بعد أسابيع قليلة. طريقة الخميرة وزيت الزيتون للشعر مقاديرعمل الوصفة:- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة وخطوات التحضير:- جهزي وعاء بلاستيكي كبير وحجمه مناسب ومن الأفضل أن يكون عميق حتى لا تتناثر منه المكونات.

ضعي كل المكونات السابقة في الوعاء و قلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا وكأنهم خليط واحد.

اغسلي شعرك ثم قومي بتطبيق الخليط عليه واتركيه على شعر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حيث أنها بزيادة المدة يزيد المفعول.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين على الأكثر خلال الأسبوع الواحد واستمري عليها عدة أسابيع للحصول على أفضل النتائج وأجمل شعر انسيابي بدون تجعيدات. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. الخميرة والحليب خلطة معجزة لتنعيم وفرد الشعر الخشن هيصبح كالحرير من اول استعمال - ثقفني

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