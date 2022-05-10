نوري اسنانك.. تبييض الأسنان وإزالة الجير والكلس وانت في منزلك بدون طبيب وصفه ادهشت كل من جربها

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نوري اسنانك.. تبييض الأسنان وإزالة الجير والكلس وانت في منزلك بدون أن تلجأ إلى أطباء الأسنان من أجل التخلص من اصفرار أسنانك والجير المتراكم عليها، تعرف على طريقة تبييض الأسنان من الاصفرار بوصفة طبيعية ومفيدة لصحة الأسنان، فكل جزء في جسدنا مهم الحفاظ على صحته وسلامته ولكن الأسنان هي من أكثر الأجزاء التي يجب الاهتمام بها منذ صغرنا حيث أن الإهمال في اهتمامك بأسنانك يؤدي إلى مشاكل كبيرة وأكبرها آلام الأسنان المزعجة والتسوس وكذلك مظهر الأسنان نفسه يتغير ويصبح غير مقبول. تبييض الأسنان وإزالة الجير والكلس وانت في منزلك 1. وصفة الملح تعد هذه هي الوصفة الأكثر شهرة من بين وصفات الاهتمام بالأسنان حيث أن خلط الملح مع الماء والزنجبيل يساهم في تبييض الأسنان.

قومي بإضافة الثلاثة مكونات مع بعضهم في كوب ماء مغلي وقومي بغسل الفم به والمضمضة بعد أن يبرد الخليط. 2. وصفة الفراولة تعتبر الفراولة من أفضل المكونات التي تعالج مشاكل الأسنان لأنها غنية بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم بشكل عام والأسنان بشكل خاص.

قومي بفرم الفراولة حتى تصبح عجينة وابدئي في فرك أسنانك بها ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال اليوم الواحد. 3. وصفة قشر الموز يحتوي الموز على الكثير من المعادن المفيدة مثل البوتاسيوم والمنجنيز والماغنسيوم وكل هذه المعادن مفيدة لصحة الأسنان وتبييضها.

قويم بفرك أسنانك لمدة دقيقتين بقشر الموز مع عدم تقريبه من الفم وقومي بتركه على أسنانك لمدة ربع ساعة ثم قومي بتكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا. طرق حماية الأسنان من الاصفرار يجب الاهتمام بنظافة أسنانك وغسلها يوميًا بعد كل وجبة أساسية وخاصة بعد تناول الشاي والمنبهات وقومي باستخدام معجون أسنان جيد.

من الأفضل عدم الاستمرار على نوع معجون أسنان واحد ويجب تغيير الفرشاة كل ثلاثة أشهر.

عدم الإفراط في تناول الكافيين المتمثل في القهوة والشاي والنيسكافية.

لا يجب التدخين بشكل عام فالتدخين ضار بالصحة وله تأثير سلبي على صحة الأسنان فتؤدي إلى اصفرار واسمرار الأسنان.

السواك من الأدوات التي يمكنك استخدامها في تنظيف الأسنان فهو يحمي من الكثير من أمراض الفم والتهابات اللثة ويقضي على رائحة الفم الكريهة. عمر شويل - جدة نوري اسنانك.. تبييض الأسنان وإزالة الجير والكلس وانت في منزلك بدون طبيب وصفه ادهشت كل من جربها - ثقفني

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