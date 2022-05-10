بأسرار التجار.. تخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغير في الطعم أو اللون

يدخل الليمون في تتبيلات اللحوم ووصفات البشرة والمخللات والحلويات وتوابل السلطة، فهو يمتاز بقدرته على تقوية مناعة الجسم لاحتوائه على فيتامين سي الذي يقاوم البكتيريا ويحمي الجسم من الفيروسات، كما يفضل الكثير تناوله كمشروب بارد منعش وخاصة في فصل الصيف، حيث يتميز بطعمه اللذيذ ويحتوي على الفيتامينات الهامة ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من تكوين الجذور الحرة، لذلك لا تخلي الأمهات الليمون من الثلاجة، ولكن الليمون البلدي يظهر في موسم محدد ويختفي باقي الأيام، وتحتاج الأمهات إلى تخزينه بطرق تحافظ على حموضته وقوامه، وهذا ما سوف نوضحه لكم.

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة

تفضل بعض الأمهات تخزين عصير الليمون ليصبح جاهز على الاستخدام، لذلك تحتاج إلى طريقة صحية للحفاظ على حموضة ماء الليمون من الفساد، ويمكن تخزين عصير الليمون من خلال الطريقة التالية.

أولاً نقوم بغسل الليمون وعصره.

بعدها يتم تصفية عصير الليمون من البذور.

يوضع عصير الليمون في مكعبات الثلاجة

ويوضع في الفريزر حتى يتجمد.

وأخيراً يمكن وضعه في أكياس وحفظه في الثلاجة.

نصائح عند تخزين الليمون

عند تخزين الليمون لابد من تخزينه بطريقة صحيحة وآمنة، حتى يظل طازج، ولتجنب فقد رطوبته الحمضية حتى لا يتحول إلى اللون الأسود ويصبح فاسد، حيث أنه عند ترك قطعة من الليمون خارج الثلاجة لعدة أيام نجد بعدها جفاف الليمونة من الماء، وبالتالى تصبح غير صحية للاستخدام، لذلك سوف نذكر لكم أهم الطرق لتخزين الليمون والحفاظ عليه لفترة طويلة.

حتى يظل الليمون بنفس النكهة والطعم وطازج بشكل صحي لابد من حفظ الليمون على رف الثلاجة، حيث أن البرودة تحافظ على حموضة الليمون.

لحفظ الليمون لفترة يفضل وضعه في وعاء محكم الغلق، أو كيس تفريز يفرغ منه الهواء، ليحافظ على الليمون دون أن يجف ويظل صالح للاستخدام لفترة.

ليصبح الليمون طازج لفترة طويلة يفضل وضعه في وعاء زجاجي به ماء ويوضع في الثلاجة، حيث أن هذه الطريقة تحفظه لفترة كبيرة.

اختيار الليمون السليم الخالي من العيوب وتنظيفه جيداً وتجفيفه، ووضعه في أكياس ثلاجة مع تفريغ الهواء منه، وبعدها وضعه في الثلاجة.

هناك طريقة أخري لحفظ الليمون في الثلاجة وهي تقطيع الليمون الي قطع صغيرة ثم القيام بوضعها في كيس بلاستيك ويتم بعد ذلك وضعها في اكياس نايلون ويتم غلقها بأحكام ويتم ووضعها في الفريزر، حيث أن هذه الطريقة يتم الاحتفاظ بالليمون مدة تتراوح الي ايام قليلة، كما أن هذه الطريقة تعتبر من أسهل طرق حفظ الليمون