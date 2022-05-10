بأسرار أشهر الكافيهات.. طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة لفنجان مظبوط 100% لعشاق القهوة

إن القهوة التركية من أكثر المشروبات شهرة ما بين الناس، فمن الصعب ألا نجد شخصًا لا يعشق تناولها، ودائمًا ما يكون لها مذاق فريد عند تناولها في المحلات، وذلك بسبب وجود صعوبة في تحضيرها داخل المنزل، لكننا سنقوم بإزالة هذه الصعوبة تمامًا عند عرضنا المفصل لأسهل وأسرع طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة.

طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة

إليكم الطريقة الصحيحة بإعداد القهوة التركية برغوة كثيفة مثل المحلات تمامًا بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

3 ملاعق صغيرة من البن الغامق السادة.

4 ملاعق كبيرة من الحليب الساخن ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

ربع كوب من الماء المثلج.

ملعقتان كبيرتان من السكر.(على حسب الرغبة)

القهوة التركي المضبوطة

أولًا نقوم بإحضار كنكة متوسطة الحجم، ونضع بها كمية السكر على حسب الرغبة مع إضافة 3 ملاعق صغيرة من البن الغامق والماء المثلج.

ومن بعدها نقوم بمزج المكونات معًا بشكل جيد، حتى نتأكد من تجانسهم وتكوين رغوة على الوجه.

ثم تأتي خطوة وضع 4 ملاعق كبيرة من الحليب الساخن مع خليط القهوة، وذلك مع الخلط بصورة مستمرة، حتى يتم تكثيف الرغوة.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من الرغوة داخل فنجان آخر، ويتم ترك الفنجان جانبًا.

ومن بعدها نقوم بوضع الكنكة على النار بدرجة حرارة هادئة، ويتم تقلب القهوة من فترة لأخرى على النار، حتى يتم تسخين المكونات جيدًا.

وعند ارتفاع القهوة وغليانها، فهنا نقوم بغلق النار عليها مباشرة، ويتم صبها داخل الفنجان، مع الحرص بألا يتم انتزاع وجه القهوة.

ثم نقوم بوضع الرغوة على وجه القهوة التي قمنا بوضعها داخل الفنجان الآخر، ويتم تقديم فنجان القهوة التركية بهذا الشكل.

فحصولنا على قهوة تركية بمذاق ممتاز ومثالي يعتمد على حسب التزامنا بخفض درجة حرارة النار، والالتزام بتقليب البن مع الماء المثلج جيدًا.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل القهوة التركية برغوة كثيفة بالمنزل بنفس طريقة المحلات، لكن هذا الأمر يعتمد على مجموعة من التفاصيل التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند عملية التحضير، حتى لا نواجه أي فشل في الوصول إلى مذاق القهوة التركية المميز.