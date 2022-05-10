نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الكنافة بالمانجو والكريمة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

الكنافة بالمانجو والكريمة من أحلي وأشهي أنواع الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يحب تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ وشكلها المميز، والكنافة بالمانجو من أشهر أنواع الحلويات علي مائدة الحلويات والتي يقبل على تناولها الجميع، وهي يتم عملها في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وأعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بشكل كبير والتي تمثل فرحة كبيرة للجميع، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الكنافة الشهية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وألذ كنافة بالمانجو والكريمة. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة ومكوناتها المكونات نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي.

قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.

مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات.

عصير مانجو طازج.

واحد كوب أو اثنين من الحليب.

جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.

كوب من السكر الناعم المطحون جيدا. طريقة تحضير الكريمة نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذه المكونات جيدا.

حتي يصبح القوام لين ومتماسك. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو نحضر إناء عميق ونضع به الكنافة ونفتتها جيدا حتي تصبح صغيرة ولينة تماما، ثم نضع عليها أكواب السمنة البلدي السائحة أو الزبدة علي حسب الرغبة.

ثم نخلط الكنافة مع السمنة السائحة جيدا.

ثم نحضر مقلاة ونضعها علي النار، ونضع عليها الكنافة المخلوطة بالسمنة ونستمر في التقليب جيدا بأستخدام الملعقة الخشبية حتي تتحمص الكنافة جيدا.

ثم نرفعها من علي النار، ثم نتركها قليلاً لتبرد تماما.

ثم نضع الحليب ونضع عصير المانجو الطازج ونضع السكر ونقلب كل هذة المكونات جيدا.

ثم نحضر طبق بايركس أو صينية الفرن علي حسب ما لديكي ثم نضع طبقة من الكريمة وهذه الخطوة علي حسب الرغبة ولكن يفضل لانها تعطي طعم أجمل وألذ، وبعدها نضع الكنافة المخلوطة مع كل المكونات ونضغط عليها جيدا.

ثم نضع طبقة من المانجو المقطعة إلي مكعبات صغيرة أو شرائح ثم نوزعها جيدا فوق طبقة الكنافة.

ثم نضع طبقة اخري من الكريمة ونوزعها بالملعقة جيدا، ثم نضع طبقة من المانجو ونرصة علي السطح جيدا ثم نضع جيلي المانجو ونوزعه جيدا أيضا.

ثم نترك الكنافة في الثلاجة لكي تبرد لمدة ساعة أو أكثر علي حسب رغبتك.

وتقدم الكنافة باردة وسوف تنال إعجاب جميع الأشخاص التي تقدم لهم. عمر شويل - جدة إعملي الكنافة بالمانجو والكريمة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي الكنافة بالمانجو والكريمة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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