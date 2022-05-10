بأسرار العربيات.. الكبدة الاسكندراني على أصولها بسر التتبيلة المميزة وتذوقي ألذ وأسرع ساندويتشات

تعتبر الكبدة الاسكندراني واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لجميع الأشخاص سواء كانوا كبار او صغار، وذلك لأنها لذيذة المذاق بشكل كبير، ويمكن تناولها في جميع الوجبات سواء الإفطار أو الغداء أو العشاء، ويمكن تناولها بالعيش والطحينة والمخلل، ويمكن تناولها أيضًا مع المكرونة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص عادي تحضيرها.

الكبدة الاسكندراني

لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أثناء التحضير، وتلجأ إليها السيدات العاملات في حالة عدم وجود وقت كافي لتحضير الطعام ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الكبدة المقطعة شرائح رفيعة قدر المستطاع.

عشرة فصوص من الثوم المفروم.

عصير ليمونة واحدة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الفلاح

يتم إحضار مقلاة متوسطة الحجم وتوضع على النار ويوضع فيها الزيت.

يترك الزيت على النار دقيقة واحدة حتى يصبح ساخنًا.

يوضع الثوم المفروم في الزيت ويتم تقليبه حتى يأخذ اللون الذهبي.

تغسل الكبدة جيدًا وتصفى وتوضع في الزيت.

يوضع الملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة الجافة على الكبدة ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم تقطيع الفلفل الحار إلى حلقات صغيرة ويتم وضعها على الكبدة مع الاستمرار في التقليب، وفي حالة عدم الرغبة في الفلفل الحار يمكن وضع الفلفل الرومي البارد بدلًا منه.

يتم وضع الخل أيضًا أثناء التقليب حتى تنضج الكبدة.

توضع الكبدة في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

يتم وضع عصير الليمون على الكبدة بعد أن توضع في أطباق التقديم وتكون جاهزة للتقديم.

يمكن تقديمها مع العيش والطحينة والمخلل، ويمكن تقديمها مع طبق مكرونة بالصلصة أيضًا وذلك تختلف على حسب رغبة كل شخص.

في نهاية مقال الكبدة الاسكندراني ذكرنا جميع المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الكبدة، وذكرنا طريقة التحضير بكل دقة لكي يتم اتباعها للحصول على الكبدة بألذ مذاق لها،وأفضل من التي تباع في المحلات، وترضي كافة الأذواق.