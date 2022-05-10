أسهل طريقة لتنظيف السمك والتخلص من الزفارة نهائياً بمكونين فقط

السمك من أكثر الأكلات المتفق عليها والمحببة لدى الكثير من الأشخاص والبلاد، ويرغب الجميع في عمل أسهل طريقة لتنظيف السمك والقضاء نهائيًا على زفارة الرائحة بطريقة غير متعبة ومجهدة في التنظيف وتضمن تنظيفه جيدًا قبل الطهي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح الطريقة المضمونة والقهوة في تنظيف الأسماك في المنزل والقضاء على أي روائح في الأسماك.

أسهل طريقة لتنظيف السمك

لكي تتمكني من تنظيف الأسماك بطريقة سهلة في المنزل ومضمونه لتتأكدي من نظافة السمك والتخلص من أي رائحة بداخله، عليكي إتباع عدة خطوات سوف نوضحها لكي وهي كالآتي:

مكونات التنظيف

وعاء كبير من البلاستيك.

كمية وفيرة من الماء.

مقص مخصص للأسماك.

مصفاة كبيرة.

مبشرة السمك أو سكينة.

القليل من ثمرات الليمون.

طريقة تنظيف السمك البلطي

نحضر الوعاء البلاستيك كبير الحجم ونضع السمك بداخله، ثم نقوم باستخدام المقص لتقطيع ذيل السمك كاملًا، و الحراشيف من جميع الجوانب جيدًا، وتقص أيضًا خياشيم الأسماك أو نقطع رأس السمكة نهائيًا.

نحضر مبشرة السمك أو يمكن استخدام السكين العادي وتمريرها على ظهر السمك حتى تتلاشى جميع القشور الموجودة على ظهر السمك تمامًا، وتكرر تلك الخطوة على جانبي السمكة.

بالمقص نقوم بفتح بطن السمك وتنظيف أحشائها حتى تصبح خالية من الأحشاء.

بعد ذلك نقوم بتنظيف السمك بالماء النظيف الجاري حتى يصبح السمك نظيف.

نترك السمك في مصفاة لتصفية الماء الموجودة به.

نحضر وعاء ونضع بداخله كمية من الماء بمقدار لتر، ثم نعصر عليها ثمرات الليمون والقليل من الملح، ثم نضع السمك بداخلها لمدة ربع ساعة، وهذه الطريقة تخلصه من رائحة الزفارة تماماً.

بعد انتهاء المدة نكرر غسل السمك بالماء النظيف فقط، ثم نضعه في المصفاة مرة أخرى.

بمجرد قيام السمك بتصفية الماء الموجود به جيدًا أصبح السمك نظيف وجاهز على التتبيل والاستخدام.

في ختام مقال طريقة لتنظيف السمك تحدثنا في سطور مقالنا اليوم عن أسهل وأفضل طريقة تمكنك من تنظيف السمك وتقطيع وتنظيف كل شيء به بسهولة دون تعب أو مجهود، كما وضحنا طريقة نقع السمك للتأكد من نظافة ريحته قبل الطهي مباشرةً.