نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى حرير.. وصفة سحرية لتنعيم الشعر الخشن والجاف من اول مرة هتشوفى الفرق ولن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتنعيم الشعر الخشن والجاف من اول مرة حيث يعاني الكثير من السيدات من شعرهم المجعد والخشن لأنه يصعب تصفيفه ويظهر بمظهر غير جذاب وذلك بسبب بعض التصرفات الخاطئة التي تقوم بها المرأة مثل كثرة غسل الشعر ومواجهة أشعة الشمس الحارة وذلك يعمل على نقص أفراز الدهون في فروة الرأس وذلك يسبب جفاف الشعر وبهتانه، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم بعض الوصفات المنزلية السريعة لترطيب الشعر سريعا فتابعوا معنا.

وصفة سحرية لتنعيم الشعر الخشن والجاف من اول مرة

يعد عنصر البيض من أهم العناصر الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر المجعد والخشن بشكل سريع لأنه يعمل على مد الشعر بالبروتين الذي خسره وتزداد أهميته عند إضافة العسل الأبيض له الذي يساعد على تنعيم الشعر ومد فروة الرأس بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للشعر وعند إضافة زيت الزيتون لهم فذلك يعمل على تطويل الشعر بشكل سريع.

وصفة البيض والعسل وزيت الزيتون لشعر ناعم

المكونات:

بيضة واحدة

3ملاعق من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

يتم مزج العناصر كلها مع بعض للحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم وضعه على الشعر مع توزيعه جيدا على أجزاء الشعر.

ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين.

بعد ذلك ينظف الشعر باستخدام الشامبو المرطب للشعر ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

وصفة الموز واللبن لتنعيم الشعر من اول مرة

حيث يعتبر الموز من أهم العناصر الهامة للحصول على شعر ناعم في وقت سريع جدا لأنه يشتمل على عنصر البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تواجه مشكلة تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنه يعطي الشعر النعومة والجمال ويقوي من بصيلات الشعر ويتم استخدام المكونات التالية لإعداد الوصفة:

ثمرة من الموز الطازج

ربع كوب من اللبن السائل

3ملاعق من اللبن البودر

طريقة التحضير:

يتم هرس الموز جيدا ثم يوضع اللبن عليه حتى نحصل على قوام متجانس.

بعد ذلك يوضع هذا الخليط على الشعر مع توزيعه على كل أطراف الشعر.

ثم يتم تركه لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك ينظف الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويتم تكرار هذه الطريقة مرة أسبوعيا.

وصفة سحرية لتنعيم الشعر الخشن والجاف من اول مرة حيث تواجه العديد من السيدات مشاكل في شعرهم بسبب العادات السيئة وكثرة استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي تتلف بصيلاته لذلك قدمنا لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة في تنعيم الشعر.