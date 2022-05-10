أحلى من المطاعم.. تتبيلة الباذنجان المقلي وأبهري أسرتك بأحلى طبق اقتصادي متبل لذيذ بسر الشيف

الباذنجان من الخضروات ذات الفائدة العالية لجسم الإنسان والتي تحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الحديد الذي يساعد في القضاء على فقر الدم، وتقوم السيدات بعمله بأكثر من طريقة فمنه المشوي والمقلي، وتتفنن السيدات في عمل التتبيلات له، إلا أن هناك تتبيلة مميزة ستجعلك تقومين بعمله دومًا فمن خلال المقال سنقدم لك تتبيلة الباذنجان المقلي الأفضل على الإطلاق.

تتبيلة الباذنجان المقلي

نقدم لك سيدتي أفضل تتبيلة للباذنجان حتى يصبح مقلي بطعم رائع، وذلك من خلال متابعتك للطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو من الباذنجان الكبير.

ملح طعام حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

عدد ٢ فص ثوم كبير.

ربع ملعقة من الشطة الحمراء.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء.

عصير ليمونة كاملة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة متبل الباذنجان

قومي بتقطيع الباذنجان، وقومي بوضع القليل من الملح عليه واتركيه لمدة نصف ساعة.

قومي بتحضير التتبيلة بعد غسل الباذنجان من الملح جيدًا.

ضعي الباذنجان وضعي عليه عصير الليمونة.

أضيفي الكمون، والبابريكا.

افرمي البقدونس، والكزبرة فرمًا ناعمًا وقومي بوضعهم على الخليط السابق.

قومي بوضع الشطة الناعمة، أو استغني عنها حسب رغبتك.

افرمي الثوم فرمًا جيدًا، ثم قومي بوضعه على المكونات السابقة.

قومي بسكب زيت الزيتون على المكونات وقلبي حتى تتداخل التتبيلة في كل جزء من الباذنجان.

اتركي الباذنجان في التتبيلة جانبًا لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

قومي بتسخين كمية كبيرة من زيت الطعام تسخينًا جيدًا، ثم قومي بتهدئة النار.

قومي بوضع الباذنجان واحدة تلو الاخرى أثناء تهدئة النار.

اتركي الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم أخرجيه على مناديل المطبخ.

اكملي باقي الكمية، ونود أن نخبرك أنه يمكنك وضع الباذنجان في صينية مدهونة بالزيت في الفرن على درجة حرارة عالية وستجديه مثل المقلي تمامًا.

في نهاية الحديث عن تتبيلة الباذنجان المقلي فقد عرضنا أسهل طريقة لعمل الباذنجان بطريقة سهلة ومكونات التتبيلة ستجدها موجودة في كل مطبخ، كما عرضنا لك الطريقة الصحية لعمله في الفرن بكل سهولة.