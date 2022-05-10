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النشا من المواد الطبيعية والمضمونة التى تساعد على تبييض اليدين لأن إسمرار اليدين يحرج كثير من الفتيات والسيدات، ويتمنوا ظهور أيديهم بيضاء مثل الحليب وبملمس ناعم، وإسمرار اليدين له عدة أسباب منها تعرض اليدين إلى أشعة الشمس المحرقة أو إستعمال المنظفات التى تحتوى على مواد كيميائية فى الأعمال المنزلية، ويحدث أيضا إسمرار اليدين نتيجة غسل الملابس أو الأواني، واليدين أكثر عرضة للإسمرار من الجسم لأن جميع الأعمال التى نقوم بها نستخدم فيها اليدين سواء داخل المنزل أو خارج المنزل لذلك تستخدم الفتيات والسيدات خلطة النشا لتبييض اليدين وبصفة خاصة العروس تهتم اهتمام كبير بتبييض ونعومة اليدين فتستخدم خلطة النشا مع دقيق الشوفان والزبادي والليمون والعسل الأبيض وزيت الزيتون لتفتيح ونعومة اليدين، والنشا له فوائد عديدة ومتنوعة لأنه مكون طبيعي يدخل فى إعداد بعض الأطعمة وبعض الحلويات، ويستخدم النشا في بعض العلاجات على أنه يعمل كمسكن لإرتفاع درجة حرارة جسم الإنسان. مكونات خلطة النشا لتبييض اليدين أربعة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة من صودا الخبز

إثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة من الخل

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل خلطة النشا لتبييض اليدين قبل تحضير خلطة النشا نقوم بغسل وتنظيف اليدين جيدا بالماء حتى نزيل أي شوائب من عليها ونجفف اليدين بمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير خلطة النشا بتحضير وعاء ونضع به أربعة ملاعق كبيرة من النشا وعصير الليمون وزيت الليمون ودقيق الشوفان وصودا الخبز وبيكربونات الصوديوم والحليب البودرة والزبادي والخل وزيت الزيتون ثم نقوم بمزج وخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

وبعد ذلك نأخذ كمية من خليط النشا ونضعه على اليدين ونفرده جيدا ثم نتركه لمدة ثلاث ساعات وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نلاحظ بياض اليدين فى أقل وقت ممكن. عمر شويل - جدة خلطة النشا السحرية لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة البقع السوداء بين الأصابع من أول أستخدام - ثقفني

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